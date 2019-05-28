Потеряет ли Украина миллиарды долларов из-за смены собственника газотранспортной системы

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Недавно правительство приняло решение, которое может отразиться не только на судьбе отечественной газотранспортной системы, но и на стоимости голубого топлива для каждого украинца. К тому же это решение стало камнем преткновения между правительством и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». Так что же произошло?

На заседании Кабинета министров была утверждена модель разделения (анбандлинга — от английского Ownership Unbundling) НАК «Нафтогаз Украины», основывающаяся на принципе собственности и предусматривающая подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получение имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ОАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). То есть фактически управление газотранспортной системой передается компании, которая не входит в структуру «Нафтогаза», ранее полностью контролировавшего газотранспортную систему (ГТС) и все транзитные потоки газа на протяжении десятилетий.

Справка: Анбандлинг предусмотрен профильным законом о рынке газа и евродирективами Третьего энергетического пакета ЕС. Согласно европейскому законодательству, активы по транспортировке, добыче и поставке газа не могут быть сосредоточены в руках одного собственника. Речь идет о выделении из структуры «Нафтогаза» газотранспортных активов и передаче функций по транзиту газа от компании «Укртрансгаз», входящей в структура «Нафтогаза», новому независимому оператору ГТС — компании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). Анбандлинг будет считаться успешно завершенным, когда МГУ получит подтверждение своего независимого статуса от украинского отраслевого регулятора и секретариата Энергетического сообщества ЕС.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Магистральные газопроводы Украины», эта модель не требует дополнительных изменений в законодательстве, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO (Independent System Operator), предлагаемой «Нафтогазом».

«Решение дает возможность начать выполнять внешние обязательства Украины перед Европейским союзом и, главное — обязательства по созданию либерализованного рынка газа для конечных потребителей, промышленности и участников рынка», — говорится в сообщении МГУ.

Кстати, Всемирный банк поддержал предложенную Кабинетом министров Украины модель отделения от НАК «Нафтогаз Украины» газотранспортного оператора. Как говорится в официальном сообщении Всемирного банка, это повысит прозрачность и конкуренцию на газовом рынке.

В то же время в МГУ признали, что проведение анбандлинга по модели Кабмина и создание до 2020 года независимого оператора ГТС зависит от «тесного сотрудничества с «Нафтогазом».

Однако в главной нефтегазовой компании страны негативно отреагировали на принятое правительством решение, и, похоже, ни о каком сотрудничестве речь пока не идет.

Как заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, модель разделения компании, которую предлагает Кабинет министров, может привести к ослаблению позиции Украины в международном арбитраже. Вместо выигрыша 11—14 млрд долларов у «Газпрома», «Нафтогаз» может оказаться должен ему 3 млрд долларов.

«Если эта модель будет реализована, то „Газпром“ сможет требовать в арбитраже пересмотра нашего транзитного тарифа в сторону уменьшения, и именно поэтому мы будем вынуждены вернуть „Газпрому“ 3 млрд долларов», — считает Юрий Витренко.

Он отметил, что по обеим моделям анбандлинга, предложенным и Кабмином, и Нафтогазом, независимый оператор ГТС будет создан с 2020 года.

«Вопрос только в том, зачем разрушать юридическую позицию «Нафтогаза» в новом арбитраже против «Газпрома», — добавил Витренко.

Сложившуюся ситуацию и возможные сценарии дальнейшего развития газотранспортной системы страны «ФАКТАМ» прокомментировал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Модель «Нафтогаза» — это дивизиональная структура управления, когда все «яйца» в виде газотранспортной системы, добычи и трейдерских структур, остаются в одной корзине — в холдинге, и «Нафтогаз» лишь передает независимому оператору функции по управлению.

Кабинет министров предлагает иной вариант — раздел имущества и «полный» анбандлинг. Эту же модель поддерживают европейцы, но против нее американское лобби и в первую очередь «птенцы гнезда Соросова». Для них важно захватить контроль как над ГТС, так и над газодобычей, но купить эти активы важно «по дешевке». В нынешнем году, сделать это нереально и поэтому нужно создать модель «холодильника активов», и этой морозильной камерой станет «Нафтогаз». Ведь если имущественные комплексы останутся у него на балансе, то любой договор на управление можно всегда досрочно прекратить. Дешево эти активы будут стоить в 2020 году, хотя и сегодня они «не дороги», но нет политической крыши для приватизации.

Модель Кабмина максимально удобна для капитализации отдельно взятых направлений бизнеса и определения их справедливой стоимости: сейчас «Нафтогаз» за счет 3 млрд долларов дохода от транзита, может перекрывать любые «художества» в балансе и обеспечивать ликвидность компании. Если произойдет разделение, то ликвидности для «бонусов» не останется.

Для населения выгодно развитие «Укргаздобычи» как отдельной компании, с выведением ее прибыли в специальный национальный резервный фонд и отдельного оператора по ГТС, но в формате газового хаба, который бы позволил с помощью рыночных механизмов «смешивать» украинский и импортный газ и получать для страны логистическую маржу. Для этого нужно переговоры с «Газпромом» перевести на уровень общения трейдеров-операторов, исключить газовую тему из политики и перенести узлы коммерческого учета газа на восточную границу Украины.

Но для власти это табуированная тема, и наши политики будут всячески избегать подобного сценария, хотя эта модель могла бы существенно снизить внутренние цены на газ, причем как для населения, так и для промышленности. К сожалению, нынешняя борьба — это не борьба Кабмина и «Нафтогаза», а Евросоюза и США, и среди этих «двух зол» оптимальнее выглядит кабминовское" — подытожил эксперт.

Кстати, как сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, в связи со снижением цены на газ на международном рынке, компания с 1 июля планирует отпускать газ для нужд населения на 8% дешевле действующей цены — по 5803 гривен за 1 тысячу кубометров (без учета НДС, транспортировки и распределения).

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