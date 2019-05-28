Филарет vs Епифаний: глава УПЦ КП запретил богослужение ректору Киевской богословской академии

Украина

Почетный патриарх Филарет своим указом запретил священнослужение протоирею Александру Трофимлюку — ректору Киевской православной богословской академии и настоятелю Свято-Покровского собора Соломенского района столицы. Ранее Филарет заявлял о необходимости восстановить УПЦ (КП), после Объединительного собора вошедшую в Православную церковь Украины во главе с Епифанием.

«За нарушение присяги священника, в частности: „…буду совершать служение согласно … указаниями духовного руководства … В деле моего служения иметь в мыслях не личную пользу, но дело Божие, благо своей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата“, протоиерею Александру Трофимлюку запрещается священнослужение», — говорится в указе на бланке УПЦ (КП), подписанном патриархом Филаретом.

Дело в том, что прихожане Свято-Покровского собора (пока что находятся под эгидой Киевского патриархата) решили присоединиться к ПЦУ, но этот вопрос еще не рассмотрели, и протоирей де-юре находится в подчинении у почетного патриарха Филарета.

В ответ на указ Александр Трофимлюк заявил, что после создания Православной церкви Украины, деятельность УПЦ Киевского патриархата была прекращена путем присоединения к ПЦУ. «В соответствии с этим, как клирик Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, считаю недействительными», — написал он в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», почетный патриарх ПЦУ Филарет пригласил главу Православной церкви Украины митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во время совместной литургии во Владимирском соборе Киева.

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