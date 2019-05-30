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Ноутбук с шестью самыми опасными вирусами продали за 1,3 млн долларов
На онлайн аукционе в Нью-Йорке китайский художник Гуо о Донг продал ноутбук Samsung с шестью самыми опасными компьютерными вирусами в мире больше чем за 1,3 млн долларов. Об этом пишет сайт НТВ со ссылкой на агентство AFP.
«Для китайского артиста Гуо о Донга — это простой черный ноутбук Samsung, шесть мощных вирусов которого являются символом одной из крупнейших угроз в мире. Во вторник его художественная работа под названием „Продолжающийся хаос“ потрясла мир искусства, когда была продана за более 1,3 миллиона долларов на онлайн аукционе в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на первый взгляд 30-сантиметровый ноутбук 2008 года с оперативной системой Windows XP не выглядит чем-то невероятным, однако в середине находятся чипы памяти, которые заражены самыми опасными вирусами в мире: «I LOVE YOU», «Sobig», «MyDoom «,» DarkTequila «,» BlackEnergy «и» WannaCry «.
По словам Гуо, вместе взятые эти вирусы привели к убыткам в мире на минимум 95 млрд долларов.
Организаторы аукциона отметили, что этот компьютер можно использовать только для исследовательских целей, и подчеркнули, что все желающие приобрести его подписали контракт, в котором четко прописано, что покупатель «не намерен использовать этот ноутбук для распространения вредоносного программного обеспечения».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киберполиции зафиксировали факты распространения вредоносного программного обеспечения. Объектами вирусной атаки стали частные нотариусы, получившие письма якобы от украинских госучреждений, в частности, судов различных инстанций.
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