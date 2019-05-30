Крушение Ми-8 в Ровенской области: названы имена погибших военных

Происшествия

Во время учебно-тренировочного полета 29 мая в Ровенской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

«С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибло четыре военных: командир экипажа — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович; бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич», — говорится в сообщении.

На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются.

Как писали «ФАКТЫ», после падения вертолет загорелся. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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