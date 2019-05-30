- 11:49 В Каменском взорвали банкомат: детали с места ЧП
- 11:45 ЕБРР поддерживает реформу энергорынка в утвержденной законом модели, — СМИ
- 11:43 Джошуа — Руис: прогнозы букмекеров на бой за четыре пояса в супертяжелом весе
- 11:40 Крушение Ми-8 в Ровенской области: появились первые фото с места трагедии
- 11:37 Бум автоугонов в больших городах: полиция не гарантирует безопасность вашей машине, — СМИ
- 11:34 Самое необычное собеседование: Разумков рассказал, как познакомился с Зеленским
- 11:17 Брэд Питт спал в речном такси в Венеции, пока его дочь спасалась в США от «маньяка-убийцы»
- 11:13 Российский самолет засекли в небе над Украиной: карта полета
- 11:10 Крушение Ми-8 в Ровенской области: названы имена погибших военных
- 11:08 Трагедия в Будапеште: у пассажиров затонувшего судна не было спасательных жилетов
Крушение Ми-8 в Ровенской области: названы имена погибших военных
Во время учебно-тренировочного полета 29 мая в Ровенской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
«С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибло четыре военных: командир экипажа — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович; бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич», — говорится в сообщении.
На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются.
Как писали «ФАКТЫ», после падения вертолет загорелся. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!