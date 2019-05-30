Задержаны контрабандисты, поставлявшие наркотики из Франции в Украину (видео)

Происшествия

В ходе совместной спецоперации правоохранителей Украины, Франции, Польши и Европола перекрыт канал контрабанды наркотиков.

Опиоид бупренорфин в составе лекарственного средства «Субутекс» наркодельцы доставляли из Франции через Польшу в Украину. По оперативным данным, ежемесячно наркогруппа переправляла около тысячи блистеров наркосодержащих таблеток на сумму более двух миллионов гривен по ценам «черного рынка», сообщает прокуратура Ивано-Франковской области.

— Спецоперация по прекращению деятельности наркогруппировки началась в Украине, — информирует Прикарпатская облпрокуратура. — Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области оперативники СБУ, полиции при участии пограничников и таможенников задержали в приграничном пункте «Рава-Русская» одного из участников группировки с семью тысячами таблеток «Субутекс».

Это стало сигналом для правоохранителей Франции и Польши для задержания его сообщников на своей территории. В тот же день французская жандармерия задержала в Париже пятерых граждан Франции за продажу украинским «коллегам» таблеток «Субутекс».

Одновременно Центральное бюро расследований Польши задержало на своей территории трех граждан Украины, создавших «перевалочную базу», которая использовалась злоумышленниками для смены транспорта и маршрутов доставки, сокрытия наркотиков в упаковках товаров широкого потребления.

Трем участникам международной преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, они содержатся под стражей. Ожидается экстрадиция других преступников в Украину, ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве арестовали главу мощного наркосиндиката, которого разыскивали по всему миру.

А в Одесской области задержали наркодилеров, наладивших контрабанду героина из России в Украину.

Ранее под Одессой в контейнерах с бананами обнаружили кокаин на рекордную сумму в 51 миллион долларов.



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