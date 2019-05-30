Происшествия

У экс-начальника одесской полиции генерала Головина проводят обыски: что об этом известно

В четверг, 30 мая, сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с представителями Генпрокуратуры проводят обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя одесского регионального главка Нацполиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина (на фото в заголовке), который недавно ушел в отставку по состоянию здоровья.

Обыски идут также и у бывшего первого заместителя Головина полковника полиции Константина Гейко.

Константин Гейко

Никаких официальных комментариев по данному поводу правоохранители не дают.

По предварительной информации, следственные действия могут быть связаны с присвоением, растратой имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что начальник одесского главка полиции Головин 23 апреля подал рапорт об отставке. А 24 апреля в Одессе представили нового начальника регионального главка Национальной полиции — генерала полиции третьего ранга Олега Беха, переведенного с аналогичной должности в Харьковском регионе.

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