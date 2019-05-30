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Происшествия

Пил водку прямо за рулем: на Луганщине неадекватный водитель устроил гонки с полицией (видео)

16:55 30 мая 2019 37
водитель
Инф. «ФАКТОВ»

В Северодонецке Луганской области патрульные задержали неадекватного водителя. 45-летний мужчина был, похоже, сильно подшофе, водительские права показывать отказался, а поняв, что попал в неприятности, попытался скрыться и чуть не сбил патрульного.

«Ребята, отдыхайте», — заявил водитель патрульным и резко рванул с места.

После гонки по вечернему Северодонецку водителя все-таки удалось остановить, но он закрылся в машине, а документы соглашался предъявить только через стекло. После двух часов противостояния водитель достал бутылку водки и стал пить из горла. Этот момент попал на видео с камер патрульных.

На водителя составлены два админпротокола — об управлении автомобилем в пьяном состоянии и о невыполнении законных требований патрульного. Какой штраф нужно будет выплатить водителю-неадеквату и ограничится ли дело только штрафом, предстоит решать суду.

Напомним, среди наиболее частых причин ДТП в Украине лидируют пьяная езда, превышение скорости и несоблюдение безопасной дистанции.

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