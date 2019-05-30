Происшествия

В Одессе будут судить мужчину, добивавшего ногами тяжело травмированных в ДТП бойцов Нацгвардии

Прокуратура завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в избиении бойцов Национальной гвардии, пострадавших в ДТП на проспекте Добровольского. «39-летний житель Одессы, увидев аварию и ее ужасные последствия, подбежал к трем нацгвардейцам, которые находились в беспомощном состоянии, и начал избивать их ногами. Сейчас по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится в следственном изоляторе», — констатировали в Одесской местной прокуратуре № 4.

Напомним, 30 марта в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек были госпитализированы.

Установлено, что водитель, управляя Opel Vectra, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилями Suzuki Grand Vitara и Mercedes Benz Vito.

После столкновения он выехал на тротуар, где сбил трех бойцов Нацгвардии, которые несли службу по обеспечению общественного порядка. На месте погиб военнослужащий Виталий Флоря, 1996 года рождения, пять человек — двух нацгвардейцев и троих гражданских — госпитализировали.

После того, как бойцов сбил автомобиль, их начал избивать ногами местный житель, который оказался на месте ДТП. Впоследствии он был задержан.

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