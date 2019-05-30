Происшествия

В страшной автокатастрофе на Тернопольщине погибли четыре человека: фото с места трагедии

На трассе в Тернопольской области в ДТП погибла бригада «Укрэнерго». Автомобиль, в котором электромонтеры и старший мастер возвращались после ремонтных работ, столкнулся на трассе с фурой MAN. Четверо находившихся в легковушке погибли, водитель в тяжелом состоянии отправлен в больницу.

Авария случилась около 16.00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье. В лобовом столкновении у Mitsubishi не было шансов уцелеть.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Пока известно, что Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя и по каким-то причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подтвердил, что в ДТП погибли сотрудники компании. Он призывает всех во избежание трагедий всегда пользоваться ремнями безопасности, в том числе и пассажиров на заднем сиденье. «Будьте внимательны за рулем, никогда не отвлекайте водителя — речь идет о ваших жизнях», — призывает он.

Напомним, несколькими днями ранее микроавтобус со школьниками из Полтавы врезался в фуру «ДАФ». А под Винницей в ДТП попал маршрутный автобус.

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