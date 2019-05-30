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Требовал погасить кредит: в Мелитополе "террорист" захватил заложницу в помещении "Национальной лотереи"
В Мелитополе утром 30 мая случилось ЧП — в заведении «Национальная лотерея» посетитель взял в заложницы молодую сотрудницу и угрожал поджечь помещение.
Чтобы угрозы не показались голословными, злоумышленник приковал к себе девушку наручниками, заблокировал входную дверь, достал из сумки бутылки с горючей смесью и облил ею пол и стены.
Еще одному сотруднику удалось незаметно нажать тревожную кнопку, а прибывшая на место частная охрана вызвала пожарных, полицию, «скорую» и СБУ.
Спасателям удалось взломать дверь, а полицейские освободили заложницу. При задержании никто не пострадал. Злоумышленника задержали.
Уже в отделении выяснилась суть претензий мелитопольца к лотерейщикам. Он хотел, чтобы его долги по кредитам погасило заведение. 58-летний злоумышленник будет отвечать по статье о захвате заложников (ч.1 ст. 147 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали советы, как не стать жертвой мошенников, играя в лотереи или прочие азартные игры.
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