Происшествия

Требовал погасить кредит: в Мелитополе "террорист" захватил заложницу в помещении "Национальной лотереи"

В Мелитополе утром 30 мая случилось ЧП — в заведении «Национальная лотерея» посетитель взял в заложницы молодую сотрудницу и угрожал поджечь помещение.

Чтобы угрозы не показались голословными, злоумышленник приковал к себе девушку наручниками, заблокировал входную дверь, достал из сумки бутылки с горючей смесью и облил ею пол и стены.

Еще одному сотруднику удалось незаметно нажать тревожную кнопку, а прибывшая на место частная охрана вызвала пожарных, полицию, «скорую» и СБУ.

Спасателям удалось взломать дверь, а полицейские освободили заложницу. При задержании никто не пострадал. Злоумышленника задержали.

Уже в отделении выяснилась суть претензий мелитопольца к лотерейщикам. Он хотел, чтобы его долги по кредитам погасило заведение. 58-летний злоумышленник будет отвечать по статье о захвате заложников (ч.1 ст. 147 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» собрали советы, как не стать жертвой мошенников, играя в лотереи или прочие азартные игры.

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