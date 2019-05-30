Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: четыре человека погибли, один госпитализирован (фото)

К концу дня в четверг, 30 мая, на автодороге Одесса — Южный произошло ДТП со смертельным исходом. На окраине села Булдынка Лиманского района столкнулись Toyota и грузовая «ГАЗель».

«На месте погибли четыре человека, еще одну женщину забрала бригада скорой помощи», — рассказали очевидцы ЧП.

Эту информацию подтвердили в региональном главке Нацполиции, сказав, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как информировали «ФАКТЫ» в областном главке ГСЧС, сообщение о ДТП в Лиманском районе в поступило в службу спасения «101» около 18.30.

«По прибытии спасатели установили, что при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека и пострадал еще один. В 19.39 сотрудниками ДСНС совместно с работниками военизированного газоспасательного отряда АО „Одесский припортовый завод“ из искореженных автомобилей извлечены тела погибших», — сообщили в спасательной службе.

Напомним, сегодня в Тернопольской области в столкновении легковушки с фурой также погибли четыре человека.

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