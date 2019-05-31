В киевской школе матери не дали повесить в классе фото погибшего сына: все подробности скандала

Происшествия

В Киеве разгорелся скандал в специализированной школе № 94 «Эллада». Матери 14-летнего ученика, который два месяца назад покончил жизнь самоубийством, не разрешили повесить в школе коллаж с фотографиями сына. По словам женщины, речь шла о том, чтобы повесить коллаж в классе, но классная руководитель сказала ей забрать фотографии домой.

В этой школе в сентябре 2018 года произошло громкое ЧП, о котором писали «ФАКТЫ»: ученик несколько раз пырнул ножницами учительницу информатики и ударил ее по голове. После этого 64-летняя педагог оказалась в больнице, а агрессивного ребенка перевели в другую школу. Оказалось, это случилось в том же классе, где сейчас произошел инцидент с фотографиями погибшего школьника. «ФАКТЫ» выяснили подробности резонансной истории.

Об этом инциденте стало известно из поста в Facebook, который написала мама бывшей одноклассницы погибшего ребенка Леся Москаленко.

«Сереже Петруку было 14 лет. Два месяца назад он пришел домой, пообщался с мамой, а когда она вышла, выпрыгнул из окна. С моей дочкой Катей они подружились в школе № 94. Оба считались там «плохими» озорными детьми, которые могли закукарекать на уроке. Сережа мечтал стать актером. Ходил на актерский кружок, они с Катей вместе снимали фильм, который не успели смонтировать. А в школе ему никогда не давали ни слов, ни ролей в школьных представлениях. «Плохим» детям также никогда не сообщали о каких-либо поездках. Класс ехал, а Сережа даже не знал. В последнее время, когда старшая сестра Сережи окончила школу, а моя Катя ушла на экстернат, Сережа жаловался маме, что ему там очень сложно…

Два последних месяца мама Сережи ходит по двум инстанциям — в школу и в следственный отдел, который должен расследовать гибель Сережи. В школе мама Сережи предложила сделать подборку из рисунков и фотографий, веселый коллаж, чтобы учителя и дети, с которыми ее сын учился семь лет, запомнили его весельчаком и мечтателем… Мама Сережи, моя дочь и еще несколько одноклассников приготовили все для коллажа, который хотели повесить на стену в классе. Катя распечатала лучшие фото, а мама Сережи взяла конфеты, чтобы угостить детей и учителей. Классная руководительница сообщила, что коллаж сделать можно, но потом мама Сережи и моя Катя должны будут забрать его из школы! Да что там коллаж, даже маленькое фото Сережи не разрешили оставить. Классная руководительница повторяла что-то типа: «Я ничего не решаю. Это дела директора, к ней и идите». Сережина мама расплакалась. Она обращалась к учительнице, но та сделала вид, что не слышит, развернулась и ушла. И сразу удалила маму Сережи из школьного чата…

Мы с дочкой думали о том, почему школа пожалела 20 квадратных сантиметров на стене для Сережи… И пришли к выводу, что им стыдно смотреть ему в глаза даже на фотографии. Они все эти годы плохо к нему относились, не понимали его и не поддерживали. А теперь хотят сделать вид, что его никогда и не было…«

- Идти и умолять директора повесить фотографии сына мама Сережи не стала, — рассказала «ФАКТАМ» подробности Леся Москаленко. — Она просто ушла. А ко мне прибежала заплаканная дочка и рассказала о случившемся… Думаю, классная руководитель просто не осмелилась ослушаться директора, которая по какой-то причине очевидно наложила запрет на память о Сереженьке. К этому мальчику (как, собственно, и к моей дочке) в школе всегда именно так и относились. А он был очень способным ребенком. Возможно, гиперактивным. Но он просто старался привлечь к себе внимание. Да, мог смеяться на уроках. Но в то же время он был настоящим актером, очень артистичный, мог разговаривать разными голосами. Многих учителей раздражают такие дети. Поэтому его действительно старались не брать в поездки и ни к чему не привлекать. Однажды моя дочь слышала, как учительница советовала другим детям «гнать Сережу подальше, чтобы отцепился». А это уже самый настоящий буллинг… Я уже молчу о том, что после гибели Сережи администрация школы сама могла поставить в школе его портрет, чтобы дети приносили цветы и игрушки. В других школах так и происходит, если умирает кто-то из учеников. А здесь маме не разрешили повесить даже крошечную фотографию…

- К тому, что после гибели сына в школе никто не поставил его портрет, я тогда отнеслась с пониманием, — сказала «ФАКТАМ» мама Сережи Петрука Юлия. — Мне сказали, что не хотят фотографией сына травмировать психику других детей. На похоронах Сережи было три учителя, в том числе его классная руководительница. И она же сначала поддержала идею с коллажем. Я не просила создавать в школе алтарь. Речь шла о коллаже с фотографиями, на которых были и Сережа, и его одноклассники. И повесить этот коллаж мы хотели не в школьном коридоре, а в классе. Когда мы с детьми это придумали, никто не возражал. В среду, 29 мая, коллаж был готов. А классная руководительница сказала мне: «Можете его забрать». Я ответила, что у меня есть много фотографий сына, а этот коллаж мы делали для класса, чтобы дети помнили про Сережу. На что классная руководительница сказала, что повесить здесь фотографии мы не сможем. А если я настаиваю, то это, дескать, к директору. Передать не могу, насколько мне было больно и обидно.

По словам Юлии, незадолго до гибели сына она уже хотела переводить его в другую школу.

- Здесь ему было некомфортно, — говорит Юлия. — Сережа действительно был неординарным мальчиком, и не все учителя его воспринимали. Сын любил привлекать к себе внимание. Он был заядлым театралом, любил выступать на сцене. 8 марта он выступал на большой сцене киевского театра «Тысячелетие». А вот в родной школе ему далеко не всегда давали возможность себя проявить. Также было и с некоторыми предметами. Например, математика. У Сережи была великолепная память. Но если на него долго не обращали внимания, у него пропадало желание стараться. А учительнице математики он не нравился, и она показательно его игнорировала… Проблемы были с несколькими учителями. Кстати, и с учительницей информатики, на которую в сентябре прошлого года напал с ножницами ученик. Это было в Сережином классе. Слава Богу, в тот день сын не пошел в школу и всего этого не видел. Но он часто рассказывал, как эта учительница плохо относилась к детям и целенаправленно выводила их из себя.

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Почему сын покончил с собой, я до сих пор не знаю. Это случилось чуть больше двух месяцев назад — 22 марта. Полиция открыла уголовное производство, но следствие с тех пор не продвинулось ни на шаг. Насколько мне известно, полиция еще даже не проверила Сережин телефон! Не провели никаких экспертиз, не опросили его одноклассников… Следователь то в отпуске, то болеет, то просто не может говорить.

«ФАКТЫ» обратились за комментарием в специализированную школу «Эллада». Директор озвучила нам другую версию событий. По ее словам, мама Сережи и классный руководитель просто друг друга не поняли.

- Мама Сережи по этому поводу ко мне даже не обращалась, — сказала «ФАКТАМ» директор школы Виктория Кузьменко. - Когда она разговаривала с классным руководителем и другими детьми (они встречались, когда было 40 дней по Сереже), учительница так поняла, что школьники подарят коллаж Сережиной маме. А когда дети сделали коллаж и дали его маме Сережи, она спросила, где его повесят. Классная руководитель растерялась. Сказала, что это они ей сделали подарок. А мама… Она была на эмоциях, я могу это понять… Вешать его фотографии в классе никто не запрещает. Повторюсь, классный руководитель и мама мальчика просто друг друга не поняли.

Кстати, пост в Facebook об этом написала не мама Сергея, а совсем другая женщина. Она обвинила нас в том, что Сережу якобы не брали в коллективные поездки. Это неправда. Даже по фотографиям, из которых дети сделали коллаж, видно, что он ездил вместе с одноклассниками на экскурсии. Возможно, не на все. Но это не потому, что его кто-то не хотел брать. Просто поездки в другие города — это деньги, и не у всех была такая возможность. В школьных спектаклях Сережа играл. В январе этого года дети показывали Сорочинскую ярмарку, и Сережа тоже в этом участвовал…

Его смерть для всех стала трагедией. Мы не понимаем, почему так случилось. В тот день он ушел из школы в хорошем настроении. На выходе из школы встретил свою первую учительницу, которая пожелала ему хорошего отдыха (это было как раз накануне весенних каникул). Уходя, он, как всегда, пожал руку охраннику. Все потом рассказывали, что он был весел и ничто не предвещало беды.

Вспоминая сентябрьское ЧП с учительницей информатики, директор школы «Эллада сообщила, что после трех месяцев лечения и реабилитации педагог вернулась в школу. А агрессивного подростка, который напал на учительницу с ножницами, перевели в другое учебное заведение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале в школе в Каменском Днепропетровской области, где бабушка одной из учениц рассказала, как ее внучку не допустили к сладкому столу из-за того, что родные девочки не сдали деньги родительскому комитету. Похожий скандал был и в Харькове, где в октябре прошлого года ученицу шестого класса публично унизили члены родительского комитета, не дав ей кусок торта, «за который она не заплатила».

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