Происшествия

На Южном мосту в Киеве машина сбила лося: в сеть попало видео

В пятницу, 31 мая, в Киеве на Южном мосту в ДТП погиб лось, которого сбил Mercedes. Ранее в Новоград-Волынском районе (Житомирская область) произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и выбежавшего на дорогу лося.

О сбитом лосе сообщает «Киев Оперативный», на страничке которого в социальных сетях было опубликовано видео, снятое одним из проезжающих мимо места дорожно-транспортного происшествия водителей.

Осторожно, видео 18+

Интернет-пользователи удивились, как на мосту с оживленным движением могло оказаться дикое животное.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 3-м километре магистрали Чернобыль-Славутич от КПП «Паришив» автомобиль столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. Машину вынесло на обочину, где она перевернулась. В результате аварии пострадали четыре человека — их госпитализировали в тяжелом состоянии. Животное погибло на местею

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