- 11:34 Пройти просто негде: сеть возмутили "герои парковки" в центре Киева
- 11:29 На Южном мосту в Киеве машина сбила лося: в сеть попало видео
- 11:22 Коломойский фактически торпедирует энергорынок, — Юрий Корольчук
- 11:12 В очередь: игроки сборной Аргентины на тренировке фотографировались с Месси
- 11:02 У Лаврова заявили, что россияне не хотят безвиза с ЕС
- 10:59 Возвышенные чувства: Каменских растрогала сеть откровенным признанием
- 10:53 Само не рассосется: Зеленскому подсказали, как остановить агрессию Путина
- 10:48 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 10:40 Овны должны опасаться ангин, а Тельцы – нервного срыва: гороскоп здоровья на июнь от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 10:29 Опасный раздражитель: как Саакашвили может помочь Зеленскому «уйти» от Коломойского
- 10:17 Решил стать комиком: Путин насмешил сеть планами развития IT-сферы в России
На Южном мосту в Киеве машина сбила лося: в сеть попало видео
В пятницу, 31 мая, в Киеве на Южном мосту в ДТП погиб лось, которого сбил Mercedes. Ранее в Новоград-Волынском районе (Житомирская область) произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и выбежавшего на дорогу лося.
О сбитом лосе сообщает «Киев Оперативный», на страничке которого в социальных сетях было опубликовано видео, снятое одним из проезжающих мимо места дорожно-транспортного происшествия водителей.
Осторожно, видео 18+
Интернет-пользователи удивились, как на мосту с оживленным движением могло оказаться дикое животное.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 3-м километре магистрали Чернобыль-Славутич от КПП «Паришив» автомобиль столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. Машину вынесло на обочину, где она перевернулась. В результате аварии пострадали четыре человека — их госпитализировали в тяжелом состоянии. Животное погибло на местею
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.