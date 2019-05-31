Пройти просто негде: сеть возмутили "герои парковки" в центре Киева

Происшествия

Среди автомобилистов Киева существует рейтинг улиц, где крайне высока вероятность столкнуться с «героем парковки». Нежелание водителей пользоваться официальными паркингами особенно остро чувствуется в центре города, на бульваре Шевченко, улице Трехсвятительской, Крещатике, Владимирской.

Столичная инспекция по парковке пришла к выводу, что наиболее частое нарушений правил водителями — это стоянка на тротуаре, когда для прохода не оставляют положенных двух метров. Яркий пример такой парковки запечатлели на улице Владимирской. Там три автомобиля припарковались так, что сумели полностью перекрыть пешеходную зону.

Фото героев парковки опубликовано в сообществе Киев Автомобильный в Facebook. Водители шутят, что если вовремя не пресечь нарушителей, скоро будут они будут парковаться в несколько ярусов.

Напомним, ранее в Киеве поймали автолюбительницу, оставившую свое авто посреди газона. А возле Майдана Независимости владелец «Лексуса» бросил машину так, что полностью заблокировал движение троллейбусов.

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