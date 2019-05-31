Происшествия

В Прикарпатье река вышла из берегов и подбирается к домам (фото)

В Прикарпатье в ближайшие два дня из-за сильных ливней уровень воды в реках повысится на метр и более. Спасатели предупреждают, что возможно подтопление жилых домов на низинных участках.

В селе Олешив Тлумацкого района река Тлумачик уже вышла из берегов и затопила сельскую дорогу и огороды местных жителей. Вода вплотную приблизилась к жилым домам.

А в Городенковском районе в селе Виноград уже затоплены улицы и дворы. Насколько поднялся уровень воды, дают представление фотографии от местных жителей.

31 мая в области снова прогнозируют проливные дожди с грозами и градом, усиление ветра до 20 м/с. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. После ливней ожидается переувлажнение почвы и повышение грунтовых вод. Повышенная опасность грозит жителям равнинной и предгорной части области.

Напомним, в первые дни лета погода в западных областях снова будет дождливой. При этом осадки будут чередоваться с солнечными прояснениями.

Фото vilne.info, firtka.if.ua

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