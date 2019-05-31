Новые тренды в декоре свадебных тортов: советы стилиста (фото)

Стиль жизни

Лето — пора свадеб. На смену прежним трендам пришли новые. Они во всем: в нарядах жениха и невесты, в декоре зала, где проходит торжество, в оформлении подарков. И, конечно же, всегда на особом месте свадебный торт. Логика понятна, ведь он в центре внимания всех гостей. Получить кусочек свадебного торта — заветная мечта каждого из присутствующих. Например, в Англии свадебным пудингом, как рассказывают, угощают еще целый год после торжества тех, кто по каким-то причинам не смог присутствовать на свадьбе. В последние годы свадебный торт популярно декорировать живыми цветами. Подтверждением тому стала свадьба принца Гарри и Меган Маркл. О новых трендах в оформлении свадебных тортов «ФАКТАМ» рассказала знаменитый итальянский стилист Рита Милани, которая создавала цветочные композиции для звезд песенного фестиваля в Сан-Ремо. Ее букеты привели в восторг Шэрон Стоун и Рода Стюарта.

Сегодня Рита Милани известна прежде всего как свадебный флорист. Ее композиции создают атмосферу торжества, которую молодожены и гости запомнят всю жизнь.

— Рита, какой цветок сегодня на пике моды в украшении свадебного торта?

— Садовая роза. Особенно популярны белые и розовые цветы. Они очень нежные и элегантные, поэтому так любимы молодоженами. Обычно в декоре торта используются те же цветы, что и в наряде невесты. Например, гипсофила. В последнее время очень популярны в качестве декораций побеги плюща и стебли растений.

Розовая роза – фаворит свадебного торжества

— В Украине часто используют в оформлении свадеб лаванду. В Италии тоже?

— Лаванда уместна в декоре торта лишь в том случае, если она используется в декоре торжества. Все должно быть продумано до деталей, чтобы создать незабываемую атмосферу праздника.

— А какие цветы в антитренде?

— Немодных цветов не существует. Каждые по-своему красивы. И если вам нравятся пионы или георгины, смело используйте их в декоре без оглядки на тренды. Это же ваш праздник!

— Недавно я брала интервью у венгерского декоратора тортов, которая создает цветы из сахарной мастики и бобовой пасты. Они точь-в-точь как живые! Это и розы, и хризантемы, и лилии, и подсолнухи, которые очень любят в Украине.

— В композициях маленькие подсолнухи очень милы. Их я люблю использовать осенью — они созвучны осеннему пейзажу. Что же касается съедобной флористики, в Италии есть искусные мастера, которые декорируют торты цветами из сахарной мастики.

— Популярно ли использовать в украшении торта лепестки цветов?

— Да, ими принято декорировать основание композиции. Очень красиво смотрятся лепестки в декоре стола в сочетании со свечами, помещенными в бокалы. К слову, в Италии лепестки добавляют и в блюда — например, в ризотто.

В декоре торта используются не только цветы, но и лепестки

— Гости на свадьбах, где торты украшены лепестками живых цветов, порой задаются вопросом: можно ли их есть?

— Это декор — не более того.

— Какие вкусы торта сегодня в тренде?

— Никогда не выходит из моды классика. Многоярусный белоснежный бисквитный торт по-прежнему нравится молодоженам и гостям. Но в последнее время не менее популярны на свадьбах многослойные фруктовые торты, которые не покрывают глазурью. Видны все слои — и в этом прелесть. Альтернативой торту могут стать пирожные. Порционные десерты всегда удобны.

Многоярусный белоснежный свадебный торт не выходит из моды. Это классика

— Французский селекционер роз рассказывал мне, что в своем розарии выращивает розы с ароматами банана, клубники, лимона, свежескошенной травы, миндаля и даже пасхального кулича. По его словам, розы с ароматом ценятся больше, чем те, которые не пахнут.

— Безусловно, изысканный аромат цветка всегда прекрасен.

— Какой букет вы создавали на песенном фестивале в Сан-Ремо для Шэрон Стоун?

— Это была композиция из роз, лютиков и анемон. Букет был выполнен в жизнерадостной желто-оранжевой палитре оттенков.

Рита Милани: «Немодных цветов не существует. Каждые по-своему красивы»

— В мире много свадебных флористов, но то, что делаете вы, — высший пилотаж. Как вы пришли в профессию?

— Примерно 30 лет назад у меня был цветочный магазин. Мне нравилась флористика. Я посещала различные курсы, училась у профессионалов. Стала пробовать оформлять свадьбы. Клиенты тепло отзывались о моих работах, заказов становилось все больше и больше. И я стала специализироваться на оформлении свадебных торжеств. Сегодня думаю, что это прекрасно. Я люблю свою работу. Свадьба без цветов немыслима. Именно они создают особую атмосферу. Цветочными композициями я украшаю алтарь, виллу, где проходит торжество, ресторан. Ими декорируется свадебный автомобиль. Особо важен для невесты букет. Цветами может быть украшено ее платье. Даже на любимой собачке молодоженов может быть ошейник в виде гирлянды из цветов.

— Обычно гости приходят на свадьбу с букетами цветов. Но, к сожалению, их красота недолговечна, они так быстро вянут. Как можно продлить их жизнь?

— Это несложно. Меняйте в вазе воду каждый день и подрезайте стебли. На протяжении десяти дней розы будут выглядеть, будто они только из сада.

— Несколько лет назад вы приезжали в столицу Украины. Это было весной, в период буйного цветения садов. Какие цветы в Украине вам особо запомнились?

— Мне понравился Киев. Это очень красивый город. Он утопает в зелени. И цветы в нем особенные. Я присутствовала на международной флористической выставке. Там демонстрировались растения из разных уголков мира. Но я до сих пор помню красоту и аромат киевского жасмина. А еще мне очень понравились алые маки.

О том как декорировать зал, где проходит свадебное торжество, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» Новые тренды в свадебном декоре: тонкие свечи, золотой с белым и лесные растения

Фото из альбома Риты Милани

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