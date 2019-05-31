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В Харькове закрыли автошколу, учившую Зайцеву управлять автомобилем
В Харькове прекратила свое существование автошкола, учившая вождению виновницу смертельного ДТП на улице Сумской Елена Зайцева. Как сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, решение о закрытии учреждения его руководство приняло из-за общественного резонанса. При этом исправлять нарушения в деятельности школы, обнаруженные в ходе следствия, там отказались.
Он отметил, что аккредитационная комиссия в ходе расследования обстоятельств ДТП рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы автошколы.
Кроме того, нарушения обнаружило и следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий.
«Они (следователи. Ред.) проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели», — рассказал Криклий в интервью ОбозTV.
Тем не менее, посетовал представитель МВД, ведомство лишено функции проверки автошкол и может проинспектировать их только в случае каких-либо происшествий.
Напомним, страшная авария на улице Сумской в Харькове с участием Lexus RX 350 Елены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова произошла 18 октября 2017 года. Ее жертвами стали 6 человек, еще пятеро пострадали. 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы, однако приговор не вступил в законную силу в связи с подачей апелляции.
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