Поставили на колени: Дзидзьо поразил участников «Голос. Діти-5» (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 26 мая, во втором выпуске «слепых прослушиваний» вокального проекта «Голос. Діти-5» («1+1») на сцену выйдет 12-летняя одесситка София Бышова. В школе девочку часто сравнивают с ее любимой шведской певицей Зарой Ларсон. София вдохновилась историей Зары, которая прошла путь от участия в различных талант-шоу до мировой сцены.

— Музыка — не просто хобби, я этим живу, — призналась София. — Моя мечта стать всемирно известной певицей, чтобы задавать новые музыкальные тренды. Проект «Голос. Діти» — это первый шаг к моей цели.

10-летний Егор Уманец из Одессы пришел на проект, чтобы доказать отцу, что на сцене он может достигнуть таких же высот, как и папа в профессии врача. Отец считает, что работа певца несерьезная и что уже пора заканчивать это занятие. Мальчика даже отдали на бокс, но он вскоре оставил спорт и пошел на вокал, потому что чувствует себя счастливым, только когда поет лирические песни. Для «слепых прослушиваний» парень выбрал песню Джамалы «Шлях додому».

На сцену выйдет и 10-летняя Богдана Школьная.

— Когда я пою, моя жизнь превращается в сказку, — призналась Богдана. — Я не вижу одним глазиком, и врачи запретили мне физические нагрузки, но петь мне всегда можно. Хочу донести до всех, что нужно забыть про комплексы и страхи.

Свои силы на проекте также попробует и 7-летняя Вероника Морская. На счету маленькой вокалистки только победы в различных конкурсах, и на сцену «Голос. Діти» девочка мечтает покорить новую музыкальную вершину. Для слепых прослушиваний Вероника выбрала песню Илларии «Сила».

Вероника Морская

В пятом сезоне обновленный тренерский состав: певица и молодая мама Джамала, артист и кумир детей Дзидзьо и солисты группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив.

Надя Дорофеева и Джамала

Ради юных участников Позитив изобразит акробатические трюки, а Дзидзьо встанет на колени!

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