Происшествия

Скандал в аэропорту Одессы: СБУ настаивает, что «жучки» были

Администрация международного аэропорта «Одесса» опровергает факт выявления на предприятии незаконного использования спецсредств негласного получения информации. Напомним, в четверг, 30 мая, правоохранители пресекли канал утечки служебной информации в международном аэропорту «Одесса». Там обнаружили более 50 несанкционированно установленных следящих устройств.

«В ответ на многочисленные публикации относительно неправомерного сбора информации в аэропорту сообщаем, что в результате проведения следственных действий 30 мая в ООО «Международный аэропорт «Одесса» незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено», — говорится в официальном заявлении предприятия.

При этом в аэропорту, опровергая «незаконное использование…», не уточняют, имел ли место вообще факт применения «жучков».

Служба безопасности, со своей стороны, настаивает, была заблокирована утечка конфиденциальной информации в международном аэропорту «Одесса». Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении СБУ в Одесской области, в рамках реализации мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности сотрудники спецслужбы совместно с областной прокуратурой разоблачили и перекрыли канал утечки конфиденциальной информации в аэропорту.

«Оперативники спецслужбы установили, что рабочие частной структуры, ответственной за программное обеспечение и обслуживание информационных систем аэропорта, осуществляли негласное снятие данных», — заявили в ведомстве.

Ранее Служба безопасности пресекла попытку продажи персональных данных полутора миллиона украинских избирателей в Россию.

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