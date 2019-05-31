В Миргороде вынесли приговор главарю опасной банды, сумевшему сбежать из здания суда (фото)

Украина

14 лет лишения свободы, согласно приговору Миргородского горрайонного суда Полтавской области, получил организатор преступной группировки Виталий Суржан, который 27 июня прошлого года сумел сбежать из здания этого же суда, рассматривавшего его уголовное дело. Тогда Суржану «светило» до 15 лет содержания в местах заключения.

Побег 40-летнему (на тот момент) Суржану, как установили следственные органы, организовала его 32-летняя сожительница Мария Запорожец, подговорив выступить соучастником этого дела… конвоира Полтавского следственного изолятора, охранявшего порядок в зале судебного заседания. Цена сделки составляла всего 1000 гривен. За эти деньги во время перерыва, когда судьи удалились в совещательную комнату, конвоир подвел особо опасного преступника к запасному выходу, где его поджидала подруга с заряженным пистолетом, и снял с него наручники. В тот же момент парочка скрылась на поджидавшем их автомобиле Audi A6. Вооруженная охрана суда пыталась их задержать, стреляя вдогонку, но тщетно.



*Виталий Суржан и Мария Запорожец

Впрочем, на свободе все участники этой сделки оставались недолго. Уже через двое суток были задержаны трое подельников Суржана, причастных к побегу. Последним, 2 июля, в Киеве группа захвата ГУНП в Полтавской области взяла Виталия Суржана, когда он вышел за покупками в магазин. Оказалось, беглец прятался у одного из своих знакомых с уголовным прошлым и маскировался под военного, расхаживая в камуфляже.

За содеянное конвоир, подписав соглашение с прокурором, отделался штрафом в размере 25,5 тысячи гривен и запретом работать в правоохранительных органах в течение двух лет. В отношении Марии Запорожец и водителя Аudi, которые находятся под стражей, открытые уголовные производства и они уже получили обвинительные акты. Их причастность к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписями камер наблюдения, протоколами обысков, выводами экспертиз, протоколами следственных экспериментов, хотя сами они своей вины не признают. Решение по ним будет принято позже.

Виталия Суржана суд признал виновным в разбое, незаконном завладении транспортным средством, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, незаконном хранении наркотических веществ. По совокупности преступлений ему вынесено окончательное наказание — 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обычно за побег дают 5−8 лет. Но в этом случае менее строгий вид наказания был поглощен более строгим, как предусмотрено Уголовном кодексом.

Сообщники Суржана, с которыми он совершал разбои, ранее получили различные сроки — от 8 до 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на протяжении 2015−2016 годов организованная преступная группировка во главе с Суржаном (в нее входило еще четыре человека) совершила ряд разбойных нападения на территории Кировоградской и Полтавской областей. Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, в ноябре 2015 года злоумышленники совершили вооруженное нападение на валютного менялу в Александрии, открыв огонь из автомата Калашникова по его автомобилю. Завладев машиной, они скрылись с места преступления, а позже, заметая следы, сожгли ее. К счастью, владелец транспортного средства не пострадал.

Вторым автомобилем — Chevrolet — участники группировки завладели на автотрассе Киев — Харьков близ райцентра Пирятин Полтавской области, преградив путь водителю и угрожая ему оружием (двумя автоматами Калашникова и пистолетом Макарова). Водитель вместе с пассажирами вынужден был выйти из салона. «Отжатую» машину злоумышленники использовали при попытке ограбления обменного пункта валюты в Пирятине в апреле 2016 года. Однако нападение на пункт оказалось неудачным — кассир успела закрыть бронированную дверь и вызвать полицию. Скрыться разбойникам не удалось.

Во время обыска у них были изъяты около 150 боевых патронов, пистолет Макарова, пистолет ТТ, два автомата Калашникова, две боевые ручные осколочные гранаты РГД-5, маски, перчатки, наркотическое вещество амфетамин.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Тернополе правоохранители задержали преступную группировку, члены которой продолжительное время похищали в странах Евросоюза элитные авто, перебивали номера на их агрегатах, после чего перепродавали в разных областях Украины.

Фото из архива полтавской полиции

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