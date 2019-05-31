Происшествия

Стрельба на складах одесского «7-го километра»: задержаны более 20 человек

В пятницу, 31 мая, в пригороде Одессы — рядом с известным промтоварным рынком «7-й километр» — полиция задержала 24 человека, ворвавшихся на местные склады. По предварительной информации, пресечена попытка рейдерского захвата одного из предприятий.

«Толпа неизвестных несанкционированно проникла в указанные помещения. Охраннику предприятия ничего не оставалось, как применить оружие — он несколько раз выстрелил в воздух. К счастью, никто не пострадал», — рассказали в полиции.

По данным начальника управления превентивной деятельности облуправления Нацполиции Ивана Ищенко, имела место попытка рейдерского захвата одного из предприятий в Овидиопольском районе области.

«Группа неизвестных заблокировала работу предприятия, угрожая работникам. В территориальное подразделение полиции доставлены эти „гастролеры“ для установления их личности и обстоятельств происшествия», — сообщил Ищенко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, представители управления превентивной деятельности регионального полицейского главка и бойцы батальона полиции особого назначения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 206−2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Виннице полиция пресекла попытку рейдерского захвата завода. Были задержаны около 50 человек.

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