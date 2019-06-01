Мир

В США госслужащий расстрелял 12 человек в муниципальном центре (фото)

В американском городе Вирджиния-Бич госслужащий устроил стрельбу на своем рабочем месте — в местном муниципальном центре. Он зашел в здание и открыл беспорядочный огонь из пистолета и полуавтоматической винтовки, передвигаясь по трем этажам. Как сообщает CNN, убиты по меньшей мере 12 человек. Сам стрелок застрелен полицейскими. Еще шестеро пострадали, среди них один полицейский, которого спас бронежилет.

«Самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич. Пострадавшие — это наши друзья, наши сотрудники, соседи и коллеги», — сказал мэр города Бобби Дайер.

«Это трагический день для Вирджинии-Бич и всего нашего штата», — заявил губернатор Виргинии Ральф Нортэм. Он добавил, что едет в город, где произошла стрельба.

По сообщениям СМИ преступник — 40-летний Диуэйн Крэддок, много лет проработавший в сфере коммунальных сулуг. Мотивы его действий выясняются.



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