26.58 / 27.00 29.56 / 30.14
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Днепром маршрутку залило кипятком: детали жуткого ЧП

9:24 1 июня 2019 23
Пострадавший автобус
Инф. «ФАКТОВ»

На Днепропетровщине 31 мая произошел чрезвычайный дорожный инцидент — там в маршрутке, следующей из Новомосковска в Николаевку, лопнула труба радиатора. В результате горячая вода пошла в салон, пострадала одна из пассажирок, сидевшая рядом с водителем. Напомним, в Киеве у маршрутки на ходу оторвались двери.

После срочной госпитализации медики диагностировали у женщины термический ожог II степени. В настоящее время она проходит лечение в центральной районной больнице Новомосковска.

По свидетельству очевидцев, в момент ЧП автобус находился на полпути в точку назначения, сообщает Информатор.

Был ли автобус исправным на момент выхода в рейс, и как накажут водителя, станет известно по итогам открытого следствия.

Маршрутки в Украине все чаше попадают в скандалы. Так, «ФАКТЫ» писали об инциденте в Харькове, где неадекватные пассажиры устроили резню в салоне. Тем временем в Житомире у одного из автобусов отвалились сразу два колеса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины