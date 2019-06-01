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Под Днепром маршрутку залило кипятком: детали жуткого ЧП
На Днепропетровщине 31 мая произошел чрезвычайный дорожный инцидент — там в маршрутке, следующей из Новомосковска в Николаевку, лопнула труба радиатора. В результате горячая вода пошла в салон, пострадала одна из пассажирок, сидевшая рядом с водителем. Напомним, в Киеве у маршрутки на ходу оторвались двери.
После срочной госпитализации медики диагностировали у женщины термический ожог II степени. В настоящее время она проходит лечение в центральной районной больнице Новомосковска.
По свидетельству очевидцев, в момент ЧП автобус находился на полпути в точку назначения, сообщает Информатор.
Был ли автобус исправным на момент выхода в рейс, и как накажут водителя, станет известно по итогам открытого следствия.
Маршрутки в Украине все чаше попадают в скандалы. Так, «ФАКТЫ» писали об инциденте в Харькове, где неадекватные пассажиры устроили резню в салоне. Тем временем в Житомире у одного из автобусов отвалились сразу два колеса.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..