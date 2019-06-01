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В домах вылетели стекла: на заводе в России прогремел мощный взрыв (видео)
В России прогремел взрыв на очередном оборонном предприятии. На сей раз боеприпасы взорвались на территории завода боеприпасов имени Свердлова"Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область).
В некоторых домах выбило стекла.
На месте работают экстренные службы. По некоторым данным, взрывов было три.
В службах технического надзора Нижегородской области «Интерфаксу» подтвердили причину инцидента — детонацию боеприпасов на складе.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 4 человека. Они доставлены в больницы города с осколочными ранениями.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что взрывная волна затронула магазины, торговые центры, школы.
Напомним, в апреле в российском Красноярске горел машиностроительный завод-производитель ракет «Булава» и «Сармат».
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