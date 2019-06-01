Происшествия

Без раздумий прыгнул в реку: в Житомире подросток спас от гибели двух маленьких детей (фото)

В Житомире полиция вручила подарок и благодарность 15-летнему Евгению Венгерскому, который вытащил из реки Каменка двух маленьких детей — двухлетнюю девочку и четырехлетнего мальчика. Напомним, в Кировоградской области четверо школьников, спасая лес, вытащили из огня трехлетнего ребенка.

Если бы не отважный поступок подростка, дети могли утонуть. Парню удалось быстро вытянуть из воды девочку, а доставать мальчика помогали уже взрослые.

Подросток тут же позвонил спасателям. Мать детей нашлась неподалеку от места инцидента. По ее словам, она на несколько минут потеряла детей из вида, и они пропали. С женщиной уже проведена профилактическая беседа.

Евгений на месте случившегося

- На днях мы с товарищами возвращались домой с учебы. Перешли мост через реку Каменку, спустились к реке. На берегу у самой воды увидели двух совершенно маленьких детей, девочку и мальчика. Рядом на лужайке сидели взрослые, но было видно, что до сих детей они не имеют никакого отношения. Вдруг оба дети прыгнули в воду. Стремительное течение мигом сбила с ног меньшую девочку и отнесла от берега, мальчика тоже стало относить. Понятно, что колебаться не было времени и я прыгнул в поток вслед за детьми, — рассказал Евгений.

В такой быстрой реке дети могли утонуть

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