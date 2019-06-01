Происшествия

Разбойное нападение под Одессой: пенсионерам сломали ребра и украли 11 тысяч долларов

В Одесской области группа неизвестных с ножами и в масках проникла через окно в частное домостроение. По словам соседей, угрожая хозяевам, «налетчики силой связали семью из четырех человек, затем «перевернули все в доме» и украли 11 тысяч долларов, а также ювелирные изделия из золота.

После «визита» нежданных гостей выяснилось, что у проживающих в доме супругов-пенсионеров — серьезные травмы. В частности, сломаны ребра. Пожилые люди госпитализированы.

В полиции данный инцидент официально не комментируют, хотя и не отрицают: «Информация проверяется, на месте работает оперативно-следственная группа».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе — план «перехват»: разыскивают грабителей, завладевших 175 тысячами долларов.

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