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Ребенок двое суток жил в квартире с мертвыми родителями: детали трагедии в Запорожье
В Запорожье ребенок несколько суток находился в квартире с мертвыми родителями. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
«31 мая, в Запорожье в собственной квартире найдена убитой молодая 26-летняя женщина, а также повешенным на двери ее сожитель, 1983 г. р. Но страшно другое — в квартире был найден живым мальчик, 2016 года, который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями», — написал он.
По словам Аброськина, мужчина убил мать ребенка, а затем покончил с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области, инцидент произошел в Комунарском районе Запорожья на улице Космической. Ребенок помещен в больницу для проведения обследования.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад похожий случай имел место в Киеве. Тогда в одной из квартир на жилом массиве Березняки были найдены два мертвых тела и живая двухлетняя девочка.
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