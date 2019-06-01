Происшествия

Ребенок двое суток жил в квартире с мертвыми родителями: детали трагедии в Запорожье

В Запорожье ребенок несколько суток находился в квартире с мертвыми родителями. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«31 мая, в Запорожье в собственной квартире найдена убитой молодая 26-летняя женщина, а также повешенным на двери ее сожитель, 1983 г. р. Но страшно другое — в квартире был найден живым мальчик, 2016 года, который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями», — написал он.

По словам Аброськина, мужчина убил мать ребенка, а затем покончил с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области, инцидент произошел в Комунарском районе Запорожья на улице Космической. Ребенок помещен в больницу для проведения обследования.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад похожий случай имел место в Киеве. Тогда в одной из квартир на жилом массиве Березняки были найдены два мертвых тела и живая двухлетняя девочка.

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