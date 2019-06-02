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Обрушение крыши на Kozak Fest: появились новые видео смертельного ЧП
Посетители фестиваля современной украинской музыки «Kozak Fest» поделились видео шторма 1 июня, сломавшего сцену и вынудившего организаторов завершить мероприятие досрочно. Ведущие до последнего надеялись, что буря закончится и концерт можно будет продолжить, но порывы ветра были настолько сильными, что непоправимо повредили сцену и оборудование.
«Сцена улетает», — констатируют авторы видео.
Видео содержит нецензурную лексику
Из-за сильного ветра верхняя часть сцены оторвалась и рухнула на землю. Вследствие стихийного бедствия погиб мужчина, занимавшийся монтажом сцены, а две женщины госпитализированы с переломами.
Организаторы феста в ночь с 1 на 2 июня оценили масштабы ущерба. Было констатировано, что сцена разрушена и восстановить ее полноценную работу не удастся. Было решено завершить фестиваль досрочно. Все мероприятия, запланированные на 2 июня, отменены. Последствия ущерба хорошо видны на записях с любительских камер.
Напомним, программа фестиваля была расчитана на три дня — с 31 мая по 2 июня. Проходило мероприятие в урочище Княжеские Байраки в Днепропетровской области.
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