Обрушение крыши на Kozak Fest: появились новые видео смертельного ЧП

Происшествия

Посетители фестиваля современной украинской музыки «Kozak Fest» поделились видео шторма 1 июня, сломавшего сцену и вынудившего организаторов завершить мероприятие досрочно. Ведущие до последнего надеялись, что буря закончится и концерт можно будет продолжить, но порывы ветра были настолько сильными, что непоправимо повредили сцену и оборудование.

«Сцена улетает», — констатируют авторы видео.

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Из-за сильного ветра верхняя часть сцены оторвалась и рухнула на землю. Вследствие стихийного бедствия погиб мужчина, занимавшийся монтажом сцены, а две женщины госпитализированы с переломами.

Организаторы феста в ночь с 1 на 2 июня оценили масштабы ущерба. Было констатировано, что сцена разрушена и восстановить ее полноценную работу не удастся. Было решено завершить фестиваль досрочно. Все мероприятия, запланированные на 2 июня, отменены. Последствия ущерба хорошо видны на записях с любительских камер.

Напомним, программа фестиваля была расчитана на три дня — с 31 мая по 2 июня. Проходило мероприятие в урочище Княжеские Байраки в Днепропетровской области.

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