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Происшествия

Опасное развлечение: под Львовом мужчина погиб после падения с воздушного шара

16:35 2 июня 2019 299
шар
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Львовской области мужчина разбился, упав с воздушного шара. Трагедия случилась вечером 1 июня, около 21.00, возле села Репехив Жидачевского района.

Полиция Львовской области установила личность погибшего аэронавта. Это был 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В львовских группах в соцсетях пользователи подтвердили, что погибший мужчина был собственником воздушного шара и организовывал полеты для туристов. Во время одного из таких перелетов была допущена фатальная ошибка — шар плохо закрепили на земле, и подхваченная ветром конструкция устремилась ввысь. Владелец пытался удержать шар на земле, но поднялся вместе с ним в воздух и сорвался с высоты.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму из-за нарушения правил техники безопасности в небо унесло воздушный шар с ребенком в корзине. А в Знаменке Кировоградской области желавшие полетать на шаре граждане запутались в кроне дерева. Понадобилась помощь спасателей.

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