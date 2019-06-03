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- 10:00 Боевики "ДНР" грозятся не выпускать за линию разграничения детей с украинскими документами
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Боевики "ДНР" грозятся не выпускать за линию разграничения детей с украинскими документами
Оккупанты, дежурящие на блокпостах в ОРДО, предупреждают о том, что вскоре не будут пропускать через линию разграничения несовершеннолетних с документами, выданными украинскими учреждениями. Об этом «ФАКТАМ» сообщили родители-дончане. Люди столкнулись с этой проблемой при выезде на мирную территорию Украины.
«Сказали, что у детей должны быть «документы», выданные так называемой властью «ДНР» — свидетельства о рождении либо паспорта. Или же нужно, чтобы документы, выданные детям украинскими властями, сопровождались нотариально заверенным переводом на русский язык. Мы подсчитали. Что такой перевод обойдется в 900 рублей (около 400 грн. — Авт.) на каждого ребенка.
Из-за кампании «паспортизации от Путина» очереди к нотариусам теперь с записью на неделю, а то и на месяц вперед. И на заверенные переводы документов нотариусы, пользуясь такой востребованностью, подняли цену: если ранее перевести и заверить один документ, например свидетельство о рождении, стоило примерно 150−200 рублей, то теперь это может стоить от 400 до 900 рублей. Никаких «официальных» распоряжений на эту тему мы нигде не нашли", — рассказали дончане.
По словам собеседников, жители оккупированных территорий возмущаются, потому что даже в так называемой «конституции ДНР» украинский язык обозначен как второй государственный и его по-прежнему преподают в школах. Но оккупационные власти на возмущения людей никак не реагируют.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что оккупационные власти ОРДО заявили о том, что все дети, достигшие 14 лет, обязаны получить «паспорт ДНР», при этом для его оформления будут принимать документы исключительно на русском языке.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».