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Украина – Сербия: прогнозы букмекеров на матч отбора к Евро-2020
В пятницу, 7 июня, сборная Украины сыграет на «Арене Львов» отборочный поединок чемпионата Европы против команды Сербии (начало встречи — в 21:45).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — СЕРБИЯ
Ранее соперники пересекались друг с другом пять раз, и во всех поединках (дома и на нейтральных полях) наша сборная побеждала соперника, выступавшего под тремя разными названиями: Украина — Югославия — 2:0 (Попов, Мусолитин) в 2002 году в Москве, Украина — Сербия и Черногория — 2:1 (Ребров, Назаренко) в 2005-м в Киеве, Украина — Сербия — 2:0 (Шевченко, Назаренко) в 2008-м в Киеве, Украина — Сербия — 1:0 (Назаренко) в 2009-м в Никосии и Украина — Сербия — 2:0 (Шахов, Ярмоленко) в 2016-м в Харькове.
Украинские и международные букмекеры в предстоящем матче считают шансы оппонентов примерно равными, отдавая небольшое предпочтение сборной Украины. Ставки на успех подопечных Андрея Шевченко и Младена Крстаича принимаются с такими коэффициентами.
«Фаворит Спорт»: победа Украины — 2,59, ничья — 3,05, победа Сербии — 2,96.
«Марафон»: победа Украины — 2,71, ничья — 3,14, победа Сербии — 2,96.
1Xbet: победа Украины — 2,73, ничья — 3,14, победа Сербии — 2,95.
bet365: победа Украины — 2,62, ничья — 2,87, победа Сербии — 3,00.
William Hill: победа Украины — 2,62, ничья — 3,00, победа Сербии — 2,87.
Кстати, ставки на победителя группы выглядят так (в финальный турнир Евро-2020 выйдут две лучшие сборные): Португалия — 2,10, Украина — 2,87, Сербия — 3,75, Литва — 501,00, Люксембург — 501,00.
После двух игровых дней турнирная таблица группы В выглядит так: 1. Украина — 4 очка (2 матча); 2. Люксембург — 3 (2), 3. Португалия — 2 (2); 4. Сербия — 1 (1); 5. Литва — 0 (1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко сократил состав сборной Украины на пять футболистов и принял решение по Лунину.
Фото ffu.ua
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