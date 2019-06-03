С появлением на небе молодого месяца наступает праздник разговения: как его отмечать

Общество

С наступлением новолуния у мусульман завершается пост месяца Рамадан (скорее всего, это произойдет вечером 3 июня). После захода солнца в последний день Рамадана начинается второй по значимости праздник после Курбан-байрама (праздника жертвоприношения) — Ид аль-Фитр (Ураза-байрам, Рамадан-байрам) — праздник разговения.

С этого момента мусульмане начинают повторять такбир — слова возвеличивания Аллаха. Пророк Мухаммад говорил, что сердце того, кто выстаивал ночную молитву в ночь на Ураза-байрам (как и в ночь на Курбан-байрам), веря в воздаяние от Всевышнего, не умрет в день, когда сердца многих умрут.

А под утро, совершив омовение и надев свои лучшие одежды, верующие отправляются в мечети или на специальные площадки, чтобы через 20 минут после восхода солнца приступить к главному событию Ураза-байрама — коллективному намазу. В специальной молитве люди обращаются к Всевышнему с просьбой принять их пост, простить грехи, даровать исповедующим ислам благополучие в этой и последующей жизни.

Накануне праздника или перед намазом мусульмане выплачивают особую милостыню — закят аль-фитр. Ее обязан платить каждый мусульманин, доходы которого превышают основные расходы на обеспечение как собственных потребностей, так и потребностей тех мусульман, которых он обязан содержать (например, муж должен платить милостыню за себя, свою жену, (если она мусульманка), своих детей, пока они не достигли половой зрелости, и за каждого родственника, которому он помогает своими средствами). Милостыня может быть выдана сухими продуктами или их денежным эквивалентом. Как сказано в Коране, закят предназначается для помощи только восьми категориям людей: нищим, бедным, тем, кто только принял ислам, тем, кто не может расплатиться с долгами, для выкупа рабов из рабства, борцам за веру ради Аллаха, путникам, которые не могут продолжить свой путь или вернуться домой, а также тем, кто как раз и занимается сбором закята.

После окончания намаза люди поздравляют друг друга и отправляются на праздничные трапезы. Поститься в Ураза-байрам нельзя. Принято собираться семьями в празднично украшенных домах за столами, заставленными угощениями, приготовленными накануне, среди которых много сладостей, в том числе и кнафе — очень известное и популярное сладкое блюдо арабской кухни.

По традиции сначала младшее поколение собирается в домах старших родственников, а затем наносятся ответные визиты. В Ураза-байрам принято встречаться с друзьями и знакомыми, чтобы разделить с ними радость праздника, попросить прощение и хорошенько повеселиться. Все обмениваются подарками, особенно много их достается детям.

В Ид аль-Фитр считается необходи­мым посетить могилы предков. Люди, в основном женщины, раздают пищу беднякам, приводят в порядок могилы, читают Коран.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об особой ночи месяца Рамадан — Лейлят-аль-Кадр, наступившей с заходом солнца 31 мая 2019 года.

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