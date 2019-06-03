Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020

Спорт

В пятницу, 7 июня, сборная Украины на «Арене Львов» проведет поединок отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против одного из своих основных конкурентов в борьбе за выход из группы — команды Сербии (начало — 21:45). Букмекеры сделали свои прогнозы на предстоящий поединок.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Андрея Шевченко и Младена Крстаича, за которой вы сможете следить в этой новости.

Ситуация в группе

После двух игровых дней в группе В с четырьмя очками лидирует сборная Украины, которая сыграла в гостях вничью с Португалией (0:0) и благодаря автоголу соперника вырвала победу на поле Люксембурга (2:1).

На втором месте — Люксембург (три пункта), на третьем — Португалия (два), на четвертом — Сербия, сыгравшая вничью на поле португальцев (одно), и на пятом — Литва (ноль очков). Отметим, что сербы и литовцы провели лишь по одной игре.

В поединке с Люксембургом динамовец Виктор Цыганков забил свой дебютный мяч за сборную Украины

Выбор Крстаича

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич рассчитывает в июньских матчах против Украины и Литвы (10 июня в Белграде) на 26 футболистов. Отметим, что в списке отсутствуют защитник «Зенита» Бранислав Иванович и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич.

Полностью список сербской команды выглядит так: вратари — Предраг Райкович («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Марко Дмитриевич («Эйбар», Испания), Никола Васильевич («Радник»); защитники — Филипп Младенович («Легия», Польша), Милош Велькович («Вердер», Германия), Александар Коларов («Рома», Италия), Антонио Рукавина («Астана», Казахстан), Неманья Милетич («Партизан»), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Урош Спахич («Краснодар», Россия), Стеван Митрович («Страсбург», Франция); полузащитники — Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Душан Тадич («Аякс», Нидерланды), Саша Лукич («Торино», Италия), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Дарко Лазович («Дженоа», Италия), Мията Гачинович, Филипп Костич (оба — «Айнтрахт», Германия), Адем Льяич («Бешикташ», Турция), Александр Катаи («Чикаго Файр», США), Андрия Живкович, Любомир Фейса (оба — «Бенфика», Португалия), Неманья Радоньич («Марсель», Франция); нападающие — Александар Митрович («Фулхэм», Англия), Лука Йович («Айнтрахт», Германия), Александар Прийович («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия).

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич

Пять матчей — пять побед

Ранее соперники пересекались друг с другом пять раз, и во всех товарищеских поединках (дома и на нейтральных полях) наша сборная побеждала оппонента, выступавшего под тремя разными названиями: Украина — Югославия — 2:0 (Попов, Мусолитин) в 2002 году в Москве, Украина — Сербия и Черногория — 2:1 (Ребров, Назаренко) в 2005-м в Киеве, Украина — Сербия — 2:0 (Шевченко, Назаренко) в 2008-м в Киеве, Украина — Сербия — 1:0 (Назаренко) в 2009-м в Никосии и Украина — Сербия — 2:0 (Шахов, Ярмоленко) в 2016-м в Харькове.

Видеообзор матча Украина — Сербия — 2:0

Состав Сербии дороже почти в три раза

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, общая стоимость футболистов сборной Украины уступает сербскому составу почти в три раза — 134,05 млн евро против 354,15 млн евро.

Тройку самых дорогих футболистов «желто-синих» составляют: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») — 20 млн евро, Александр Зинченко («Манчестер Сити») — 15 млн и Виктор Цыганков («Динамо») — 13 млн.

Топ-тройка сербской команды выглядит так: Сергей Милинкович-Савич («Лацио») — 75 млн евро, Лука Йович («Айнтрахт») — 55 млн и Никола Миленкович («Фиорентина») — 35 млн.

Самый дорогой футболист сборной Сербии — полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич

День в истории

Из 257 матчей, проведенных сборной Украины в своей истории, 7 июня наша команда выходила на поле трижды. В 1997-м «желто-синие» завершили в Киеве вничью отборочный матч ЧМ-1998 с Германией — 0:0, в 2003-м вырвали во Львове победу в поединке квалификации Евро-2004 у Армении — 4:3, а в 2013-м разгромили в Подгорице в игре отбора к ЧМ-2014 Черногорию — 4:0.

7 июня 2013 года. Подгорица. Черногория — Украина — 0:4

Фартовый Львов

В 16 поединках, сыгранных в прежние годы на двух стадионах Львова («Украина» и «Арена Львов»), украинская сборная не потерпела ни одного поражения — 14 побед и две ничьи (разница забитых и пропущенных мячей — 38:9).

Что же касается непосредственно «Арены Львов», где сыграют подопечные Шевченко и Крстаича, то для нашей команды предстоящая встреча будет 11-й на этом стадионе. Ранее наши не смогли одолеть оппонента только дважды (в товарищеских встречах с Чехией — 0:0 и с Латвией — 1:1). Остальные оппоненты, как и на «Украине», были нашими обыграны.

В последнем поединке на «Арене Львов» наша команда в прошлом году обыграла словаков

Новый газон «Арены Львов»

Специально к поединкам сборной Украины на «Арене Львов» уложили новый полуискусственный газон. Стоимость работ составила 8,5 млн гривен. По заверению специалистов, новый газон, созданный по новейшим голландским технологиям, один из лучших в Европе и может прослужить до 10 лет.

Погода в день поединка

Синоптики на время начала встречи на «Арене Львов» (21:45) обещают не совсем футбольную погоду: плюс 22 градуса и дождь с грозой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн матч Украина — Сербия.

Фото Getty Images, ffu.ua, fss. rs

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