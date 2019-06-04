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Беларусь — Германия: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
В пятницу, 7 июня, на футбольных полях Старого Света возобновятся баталии в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года, в котором принимает участие и сборная Украины.
Напомним, что соперниками команды Андрея Шевченко в группе В стали Португалия, с которой «желто-синие» сыграли вничью в Лиссабоне, Сербия, Литва и Люксембург, который Украина одолела лишь благодаря автоголу соперника на 93-й минуте. Из каждой группы в финальный турнир выйдут по две лучшие команды.
Отбор к Евро-2020. 3-й тур
7 июня (пятница)
Грузия — Гибралтар 19:00 «Футбол 2»
Украина — Сербия 21:45 «Украина», «Футбол 1»
Дания — Ирландия 21:45 «Футбол 2»
8 июня (суббота)
Хорватия — Уэльс 16:00 «Футбол 2»
Исландия — Албания 16:00 «Футбол 1»
Финляндия — Босния и Герцеговина 19:00 «Футбол 1»
Азербайджан — Венгрия 19:00 «Футбол 2»
Беларусь — Германия 21:45 «Футбол 1»
Турция — Франция 21:45 «Футбол 2»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Украина — Сербия.
Фото Getty Images
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