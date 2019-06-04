Вознесение Господне: чего нельзя делать в этот день, а какие традиции стоит соблюсти

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Православные и грекокатолики отмечают Вознесение Господне 6 июня 2019 года (римокатолики отмечали праздник 30 мая) Вознесение — древний праздник, установленный еще в IV веке, отмечается на 40-й день после первого дня Пасхи в честь завершения видимого пребывания Спасителя на земле — Вознесения Его во плоти с Елеонской горы близ Вифании на небеса, к Богу Отцу.

Как свидетельствует Евангелие, в течение 40 дней после своего Воскресения Спаситель не раз являлся своим ученикам, говоря с ними о событиях, свидетелями и участниками которых они были, о Царствии Божьем. А на 40-й день Иисус пришел к собравшимся в Иерусалиме апостолам, чтобы дать им последние наставления, сообщить о крещении их через несколько дней Духом Святым, что даст им силу нести веру Христову по всему миру. Затем Иисус привел апостолов на Елеонскую (Масличную) гору и, благословив их, вознесся на небо. А растерянным апостолам явились два ангела и сказали: «Мужи галилейские! Что стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Так было дано пророчество о втором пришествии Христа.

В народе Вознесение Христово носило несколько названий: Вшестя, Ушестя, Знесіння. Традиции предписывали особую подготовку к этому празднику: в некоторых областях Украины хозяйки пекли пироги удлиненной формы, украшенные параллельными полосками теста — символизировавшими ступеньки лестницы, и специальное печенье в виде лестницы (на фото в заголовке) — «щоб було по чому Христові вилізти на небо» (как правило, ступенек было семь — по количеству небес Апокалипсиса). Часть пирогов обязательно отдавали беднякам, а печенье, прежде чем съесть, использовали для своеобразного гадания. Считалось, что человек, бросивший его с колокольни или крыши дома, сможет узнать, на какое небо попадет в загробной жизни: какая по счету ступенька отобьется, на то небо ему и дорога, все ступеньки целы — обеспечено место в раю, все разбились — грехи не дадут подняться на небеса.

В других местностях пекли к празднику большое количество блинов под названием «Божi онучi». Наши предки верили, что ими «Господь обгортає ноги, і тоді йому „не мулько“ добиратися драбиною до неба».



Высоко ценили росу, выпавшую утром праздничного дня (ее бывает в этот день особенно много, как будто земля плачет, провожая Иисуса). Народные целители утверждали, что если эту росу с молитвой дать больному, тот быстро выздоровеет, а если девушка ею умоется, станет писаной красавицей и вскоре выйдет замуж.

Хотя в этот день в церквях не правят панихиды, люди старались помянуть умерших родителей. В народе верили, что от Пасхи до Вознесения открыты двери в рай и ад: душам праведников разрешено находиться на земле, а грешные на это время освобождены от адских мук.

Считается, что после Вознесения бесполезно сажать овощи и сеять зерновые. К этому времени в природе все уже наполнено буйной зеленью, роскошными красками и ароматами цветов. Как говорят в народе, «все зноситься від землі до неба». Поэтому в этот день земледельцы не работали, а, как и все верующие, шли в церковь на праздничное богослужение, чтобы возблагодарить Бога и попросить о хорошем урожае.

Верующие возносят молитвы о здоровье и благополучии своих семей. В народе считалось, что перед тем, как вознестись на небо, Господь выслушивал все просьбы и выполнял их. И если с верой что-нибудь попросить, все сбудется. Правда, просьбы, связанные с финансами, остаются без ответа.

В Вознесение самое время попросить прощения у обиженных вами людей и простить обидевших вас. Принято «ходити на роздоріжжя» — навещать своих родственников и друзей, неся им в подарок печенье-лесенки.

А вот желать кому-нибудь зла никак нельзя. Как и ссориться, сквернословить и плевать на землю — считается, что в этот день Христос продолжает ходить по земным дорогам. По той же причине нельзя отказывать в помощи путешественникам. Как и в другие большие праздники, не положено выполнять тяжелую или грязную работу, а также всего того, что отвлекает от размышлений о Боге и молитв.

Зато пользу приносит наблюдение за погодой. Было замечено, что хорошая погода на Вознесение, во-первых, залог большого урожая, во-вторых, продержится до дня Святого Михаила (21 ноября).

Дождь же в этот день предрекает дождливое, холодное лето с большим количеством гроз. Во всяком случае, на Илью (2 августа) точно будет греметь. Кроме того, это плохая примета для урожая и для здоровья как людей, так и скота.



Кстати, при любой погоде сразу после Вознесения открывается сезон купания. В народе утверждают, что даже если вода еще холодная или температура воздуха не очень комфортна, простуда от купания никому не грозит.

В этот день отмечают именины Семен, Никита, Ксения, Мелентий, Степан, Иван, Федор и Григорий.

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