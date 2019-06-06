В Харькове обезвредили "черных риелторов", наживавшихся на покойниках (фото)

Происшествия

В Харькове полиция вместе со спецназом задержала группу «черных риелторов». Считается, что на счету банды не менее 10 присвоенных и перепроданных квартир. Свой «бизнес» злоумышленники начали в 2016 году и вовлекли в преступную деятельность частных нотариусов и государственных регистраторов в Харькове.

Как было установлено в ходе следствия, организовал преступную схему ранее судимый харьковчанин. Он привлек к «бизнесу» еще троих знакомых 35−40 лет. Преступная четверка подыскивала квартиры, собственники которых недавно умерли. Затем мошенники подделывали документы на недвижимость и находили «актеров», согласных сыграть роль хозяина жилья. После такой нехитрой подготовки квартира продавалась ничего не подозревающему покупателю.

5 июня детективы провели пять обысков в Харькове. В жилье подозреваемых обнаружены вещественные доказательства: техника, на которой печатались фальшивые документы, уже готовые поддельные свидетельства, доверенности, паспорта умерших граждан, крупные суммы наличных.

Решается вопрос о содержании под стражей подозреваемых. Пока им инкриминируют мошенничество (ч.3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полиция заинтересовалась черным риелтором, умудрившимся сдать квартиру в аренду сразу нескольким клиентам. А «ФАКТЫ» выяснили, как не стать жертвой мошенников при операциях с недвижимостью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter