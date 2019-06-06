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Оккупанты в Крыму приговорили к тюремному сроку "украинского шпиона"
В четверг, 6 июня, оккупационный Верховный суд Крыма приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима Константина Давыденко, задержанного на полуострове в феврале 2018 года, которого незаконно обвинили в шпионаже в пользу Украины.
Как сообщает Крымская правозащитная группа, украинцу вменили статью 276 УК РФ (сбор сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству). Сообщается, что обвинительный приговор Давыденко вынес судья Андрей Палий, который ранее отправил за решетку «украинского диверсанта» Евгения Панова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Константина Давыденко арестовал Лефортовский суд Москвы. Сообщалось, что Давыденко — родом Шахтёрска, а после начала АТО жил в Харькове. В оккупированный Россией Крым он поехал по своим личным делам
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