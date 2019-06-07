Как устроиться на работу и какие вопросы задавать на собеседовании: советы специалистов

Общество

Полина Балденкова из Боярки (Киевская область) устроилась на свою первую работу, когда ей было 18 лет. Получив должность СММ-менеджера в одном из столичных турагентств, была просто счастлива, ведь ей пообещали неплохую для начинающей зарплату — 6 тысяч гривен в месяц.

Правда, взяли ее на работу неофициально, без трудового договора.

— Тогда меня это не смутило, ведь так в Украине работает почти половина населения, — рассказывает девушка.

Стоит ли удивляться, что в день зарплаты Полина вместо обещанных 6 тысяч получила вдвое меньше.

— На вопрос, почему так, работодатель нашел много объяснений: то опоздала на пять минут, то не проявила инициативу, то неважно справилась с поставленной задачей. И это при том, что меня нагружали дополнительной работой: рекламу напиши, фотографии обработай, документы подготовь, принеси-подай и многое, не касающееся моих непосредственных обязанностей, — делится девушка.

После первого такого инцидента Полина с работы не ушла, надеясь, что такое больше не повторится, но увы… Из месяца в месяц она получала все те же 1,5−2 тысячи гривен, а то и меньше.

Через полгода терпение лопнуло, и Полина решила уволиться. Однако ее ждал еще один «сюрприз» — работодатель забрал у нее паспорт и ее собственный ноутбук.

— Аргументировали тем, что я якобы должна была доделать работу. И это при том, что все порученное я сделала. Меня просто пытались заставить делать чужую работу. В общем, это был шантаж чистой воды, — говорит Полина.

Девушке даже пришлось написать заявление в полицию, чтобы вернуть свои документы и вещи. В общем, ушла она со скандалом, а за последний месяц ей так и не заплатили.

Почему с Полиной произошла такая история, в принципе, понятно — она работала, не оформившись официально и не заключив трудовой договор. И если бы решила отстаивать свои права в суде, скорее всего, проиграла бы. К сожалению, такие истории в Украине не редкость.

Какие неожиданности могут подстерегать человека, решившегося на неофициальное трудоустройство, «ФАКТЫ» спросили у адвоката Александра Босенко, который, специализируясь на подобных гражданских спорах, выигрывает до 90 процентов дел.

— Описанная вами практика чаще всего используется работодателями по отношению к работникам, которые находятся на испытательном сроке, — говорит Александр Босенко. - Их не хотят официально оформлять, аргументируя тем, что человек может не подойти. И если такому сотруднику вовсе не выплатят зарплату, доказать это будет сложно: на человека, устроившегося на работу неофициально, трудовое законодательство не распространяется.

Конечно, можно обратиться в суд. Согласно статье 232 КЗоТ Украины, суды рассматривают трудовые споры между теми, кто работал без трудового договора, и их работодателями, но доказать сам факт такого сотрудничества очень сложно. Если это удастся, суд обяжет руководителя выплатить деньги — правда, только в размере средней заработной платы для такой должности по региону.

Можно написать жалобу на работодателя в налоговую службу. Его обяжут выплатить огромный штраф (речь идет о сотнях тысяч гривен) за неофициальное трудоустройство сотрудников. Деньги свои вы, конечно, не вернете, но жизнь бывшему работодателю изрядно подпортите.

Что же делать, чтобы до жалоб и судов не доходило?

— Сохранить свои нервы, время и деньги можно с помощью правильного подхода к собеседованию, — считает тренер по трудоустройству и HR, сертифицированный бизнес-тренер «Центра занятости свободных людей» и благотворительного цента «Свои» Елена Вертинская. — Прежде всего, придя на собеседование, участвуйте в нем активно. По статистике, в 80 процентах случаев соискатель думает о том, как выглядит, как сидит, куда смотрит… Это приводит к тому, что после собеседования кандидаты помнят только «здравствуйте» и «до свидания». А вот о чем говорили «между», упускают.

Виной тому стресс, все вопросы тут же вылетают из головы, а в глазах читается «error». Чтобы этого избежать, запишите перед собеседованием все вопросы в блокнот и не уходите, пока не получите на них ответы.

При таком подходе вы сможете трезво оценивать ситуацию. Если работодатель уходит от ответа, говорит расплывчатыми фразами, без конкретики — все это тревожный звоночек, — рассказывает рекрутер.

Насторожить соискателя должна и слишком большая зарплата.

— К примеру, если средняя по рынку зарплата 10 тысяч гривен, а вам предлагают все 100 — смело спрашивайте, из чего состоит зарплата, какая предстоит работа, почему вам готовы платить такую сумму. Если это фейк, вам не смогут нормально ответить, — говорит Елена Вертинская. — Но если при средней зарплате 10 тысяч гривен предлагают 30 тысяч, это вполне может оказаться правдой. Ведь разница в оплате труда в различных компаниях огромная. То, что предприятия знают ставки конкурентов, — миф.

Если вы только окончили университет и вам с ходу предлагают 50 тысяч гривен, задумайтесь. Если вы проработали 20 лет, то это абсолютно объективная цифра, и вы должны осознавать свою ценность для компании.

Даже если при собеседовании вас ничего не смутило, не лишним будет перестраховаться и почитать отзывы о компании. Как правило, хорошие отзывы оставляют крайне редко, охотнее делятся негативными комментариями. Если вы читаете: «фу, компания плохая, они…» — и далее следуют нецензурные прилагательные", тут просматривается обида.

Если же комментаторы пишут о фактах — «зарплату не выплатили такого-то числа, как обещали; сумму дали меньше, чем обещали; развозку пообещали, а ее нет; обязанностей больше, чем оговаривалось…» — то тут следует, как минимум, прислушаться.

Читать отзывы лучше после собеседования, когда у вас уже сформируется собственное мнение о компании, а отзывы либо укрепят его, либо заставят пересмотреть.

— Очень полезно после собеседования записать ключевые моменты встречи, — советует Елена Вертинская. — Есть такой лайфхак — после собеседования составить благодарственное письмо и прописать в нем основное из оговоренного на встрече. Например, такого содержания:

«Спасибо за собеседование, правильно ли я понял, что мы договорились о… (тут прописываете все главные моменты, которые вы обсудили: з/п, условия, функционал). Если все верно, жду от вас обратной связи по итогам встречи».

Так вы будете защищены, у вас останется главное, о чем вы договорились, в электронном виде. И позднее вам уже не смогут сказать, что о таком не договаривались, — говорит HR-специалист.

Но важно помнить, что такой «документ» не заменяет трудовой договор. Это всего лишь возможность подвести итоги встречи и избавиться от «кажется», «скорее всего».

— В моей практике был случай, когда не очень опытный парень решился принять предложение, взвесив все «за» и «против», и был просто ошарашен, когда при подписании трудового договора ему назвали не ту цифру зарплаты, которая оговаривалась при собеседовании. Но спорить не стал, так как засомневался, правильно ли помнит. Ведь записей и подтверждающих писем у него не было, — говорит HR-специалист.

Эксперты не советуют устраиваться на работу без трудового договора, даже если это испытательный срок.

Не оформленный официально работник в случае сокращения штатов теряет социальные гарантии, с его зарплаты не идут отчисления на пенсию, да и трудовой стаж «не капает». Оплата больничного и отпускных тоже под вопросом — зависит от настроения работодателя.

Если же вы получите во время работы травму, то с работодателя взятки гладки — ведь по документам такой сотрудник у него не числится.

Как быть, если вакансия очень интересна, а трудовой договор с вами заключать не собираются? Настаивайте хотя бы на подписании гражданско-правового договора (его заключают на трехмесячный срок).

— Если работодатель готов вас принять, то он в вас заинтересован. Поэтому смело прописывайте в документе уровень зарплаты, из чего она состоит (бонусы, основная ставка, проценты), от чего они зависят. Да, это не официальный документ, а скорее джентльменский договор, но все же с ним вам будет спокойнее, — советует Елена Вертинская.

Всегда есть риск, что трудовой договор составят неправильно и в случае суда признают недействительным. Поэтому важно знать, какие данные должны в содержаться в этом документе.

Что должно содержаться в трудовом договоре реквизиты и название организации или работодателя, паспортные данные обеих сторон;

описание должностных обязанностей сотрудника и требования к уровню их выполнения;

сроки, порядок и размер оплаты труда;

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и время его предоставления;

ответственность сторон.

Иногда даже правильно составленный и подписанный трудовой договор не спасает от недобросовестных работодателей, которые не платят зарплату вообще или платят не в полном объеме.

— При наличии трудового договора и соответствующего внутреннего документа (приказ, штатное расписание и т. д. ) об утверждении заработной платы риск не получить оговоренные деньги незначителен. Если это все же произошло, нужно обращаться в профсоюз, не помогло и это — в суд, — советует адвокат Александр Босенко.

Если с вами обошлись несправедливо, не нужно терпеть и надеяться, что у работодателя проснется совесть. Знайте свои права и подходите к трудоустройству максимально осмысленно и здраво. И тогда работа принесет вам удовлетворение и достойные вашего труда деньги.

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А киевский фэшн-эксперт Ирина Бейли дала советы о том, как одеться, чтобы произвести на собеседовании благоприятное впечатление.

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