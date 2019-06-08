Украина — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

Спорт

Сборная Украины, в понедельник, 10 июня сыграет во Львове четвертый матч в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Люксембурга (начало встречи на «Арене Львов» — в 21:45). Букмекеры сделали свои прогнозы на предстоящий поединок.

«ФАКТЫ» по традиции проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Андрея Шевченко и Люка Хольца, за которой вы сможете следить в этой новости.



Арбитр из Словакии

Работать на встрече Украина — Люксембург УЕФА доверил судейской бригаде из Словакии во главе с 36-летним Петером Краловичем, который в прежние годы лишь раз пересекался на поле с нашими командами («Лячи» — «Заря» — 0:3 в 2014-м). Правда, словак в «украинских» играх не раз был резервным рефери или судьей за воротами: «Шахтер» — «Истанбул Башакшехир» — 2:0 в 2016-м, «Лацио» — «Динамо» — 2:2 в 2018-м, «Хоффенхайм» — «Шахтер» — 2:3 в 2018-м и «Динамо» — «Олимпиакос» — 1:0 в 2019-м.

Словацкий рефери Петер Кралович

Ситуация в группе

После трех игровых дней в группе В с семью очками лидирует сборная Украины, которая завершила в гостях вничью встречу с Португалией (0:0), благодаря автоголу соперника вырвала победу на поле Люксембурга (2:1) и разгромила на «Арене Львов» Сербию (5:0).

В свою очередь, Люксембург, кроме поражения от подопечных Шевченко, одолел литовцев дома (2:1) и сыграл с ними вничью в гостях (1:1).

Видеообзор матча Литва — Люксембург — 1:1

Положение команд в группе В: 1. Украина — 7 очков (3 матча); 2. Люксембург — 4 (3); 3. Португалия — 2 (2); 4. Литва — 1 (2); 5. Сербия — 1 (2).

Выбор Хольца: плюс сын, минус Карлсон

Главный тренер сборной Люксембурга 49-летний Люк Хольц рассчитывает в поединке против Украины на 22 футболиста (из-за полученной в матче с Литвой третьей в турнире желтой карточки встречу во Львове пропустит защитник швейцарского «Грассхоппера» Дирк Карлсон).

По сравнению с мартовскими поединками в отборочном цикле специалист пригласил одного новичка, которым стал… его сын — полузащитник Кевин Хольц из выступающей в чемпионате Люксембурга «Этцеллы».

Находится в лагере сборной и полузащитник японского клуба «Джубило Ивата» Жерсон Родригес, чей автогол принес Украине победу в первом поединке с Люксембургом. А еще — родные братья 19-летний Венсан Тиль и 25-летний Оливье Тиль.

Полностью список сборной Люксембурга выглядит так: вратари — Ральф Шон («Уна Штрассен»), Тим Кипс («Магдебург», Германия), Антони Морис («Эксельсиор», Бельгия); защитники — Максим Шано («Нью-Йорк Сити», США), Ларс Жерсон («Норчепинг», Швеция), Энес Махмутович («Мидлсбро», Англия), Матиас Яниш («Дифферданж 03»), Лоран Янс («Мец», Франция), Кевин Мальже («Дюделанж»), Вахид Селимович («Аполлон», Кипр), Марвин да Граса («Прогрес Нидеркорн»); полузащитники — Леандру Баррейру («Майнц», Германия), Кристофер Мартинш Перейра («Труа», Франция), Данел Синани («Дюделанж»), Алдин Скендерович («Эльверсберг», Германия), Оливье Тиль («Уфа», Россия), Венсан Тиль («По», Франция), Кевин Хольц («Этцелла»); нападающие — Стефано Бенси («Фола»), Даниэль да Мота («Расинг»), Жерсон Родригес («Джубило Ивата», Япония), Давид Тюрпель («Дюделанж»).

Сын главного тренера сборной Люксембурга 26-летний Кевин Хольц

Состав сборной Украины дороже в 11 раз

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов сборной Украины более чем в 11 раз дороже, чем подопечных Люка Хольца — 134,05 млн евро против 11,98 млн.

Тройку самых дорогих футболистов «желто-синих» составляют: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») — 20 млн евро, Александр Зинченко («Манчестер Сити») — 15 млн и Виктор Цыганков («Динамо») — 13 млн.

Самые дорогие исполнители команды Люксембурга — 19-летний талант Венсан Тиль («По», 3 млн евро), его старший брат полузащитник Оливье Тиль («Уфа», 1,5 млн) и игрок обороны Кристофер Мартинш Перейра («Труа», 1,5 млн).

Четыре матча — четыре победы

В прежние годы наша команда провела против сборной Люксембурга четыре поединка, неизменно побеждая соперника в дуэлях с тремя забитыми мячами. В 2006-м в рамках подготовки к чемпионату мира «желто-синие» разгромили оппонента на стадионе «Жози Бартель» — 3:0 (Воронин, Шевченко, Калиниченко). Еще две встречи соперников состоялись в рамках отбора к Евро-2016. На выезде 15 ноября 2014-го победу сборной Украины принес хет-трик Ярмоленко — 3:0, а во Львове люксембуржцам 14 июня 2015-го забивали Кравец, Гармаш и Коноплянка — 3:0. И, наконец, 26 марта 2019-м сборная Украины смогла дожать, наверное, уже бывших «футбольных карликов» на их поле (2:1).

Видеообзор матча Люксембург — Украина — 1:2 (26 марта 2019 года)

Люксембург может огрызнуться

Несмотря на то, что сборная Люксембурга занимает в рейтинге ФИФА лишь 86-е место (Украина — на 27-й позиции), фавориты не раз теряли очки в противостоянии с командой герцогства (страна входит в двадцатку самых маленьких в мире).

Достаточно вспомнить, что за последние пять лет Люксембург, в частности, обыграл команды Македонии (1:0), Греции (1:0), Беларуси (1:0), Венгрии (2:1), Грузии (1:0), Молдовы (4:0) и Литвы (2:1), а также сыграл вничью с Италией (1:1) и Францией (0:0).

3 сентября 2017 года. Франция — Люксембург — 0:0

День в истории

Ранее сборная Украины выходила на поле 10 июня лишь в одном из 258 сыгранных матчей. В 2009-м «желто-синие» в Киеве обыграли в отборочном поединке ЧМ-2010 сборную Казахстана — 2:1 («дубль» на свой счет записал Сергей Назаренко).

10 июня 2009 года два гола Сергея Назаренко принесли сборной Украины победу над Казахстаном

Погода в день поединка

К моменту начала встречи команд Шевченко и Хольца (21:45) синоптики прогнозируют во Львове 23 градуса тепла, без осадков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн матч Украина — Люксембург.

Фото Getty Images, ffu.ua, Александра ГЛИВИНСКОГО, Евгения КРАВСА, flf. lu



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