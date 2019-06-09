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Читает Донцову и ходит к психологу: в сети показали, как Зайцева живет в СИЗО (фото)
Алена Зайцева, осужденная за крупное ДТП в Харькове, пока что не этапирована по месту отбывания наказания. Харьковчанка с 2017 года содержится в СИЗО и останется там, пока в суде не рассмотрят апелляцию на приговор.
Зайцева содержится в камере № 400 вместе с еще тремя подследственными. Согласно действующим нормам, сокамерницы подбирались из числа тех, что впервые попали в СИЗО. Фотографии условий в следственном изоляторе опубликовало агентство «Крапка».
Бутылки у кровати подтверждают, что питьевую воду в СИЗО приходится покупать. Та, что течет из крана, для питья непригодна. В камере есть электрочайник. Что касается питания, то в СИЗО говорят, что Зайцева отказывается от тюремной еды — берет только хлеб и рассчитывает на передачи от родных.
Для гигиены в камере предусмотрены умывальник, санузел, душ, биде, тазики для стирки вещей. Два раза в неделю подследственных приводят в общую душевую на этаже.
Для досуга в СИЗО есть телевизор и книги. Библиотекари говорят, что Зайцевой книги приносят родители, а в местной библиотеке ее заинтересовали классические произведения и женские романы. Зайцева брала библиотечные сборники Дарьи Донцовой и любовную прозу — «Волки Лозарга» Жюльетты Бенцони и роман «Незабудка» Элизабет Лоуэлл.
У находящихся в СИЗО есть возможность посещать церковь. Зайцеву часто замечали в храме. Также Зайцева — частая гостья у психолога. Туда она приходит не только на обязательные сеансы, но и периодически посещает кабинет, чтобы выговориться.
Напомним, Алену Зайцеву, как и второго водителя-участника ДТП, приговорили к 10 годам лишения свободы. 18 октября 2017 года автомобиль «Лексус» под управлением Зайцевой сбил на тротуаре 11 человек. Пятеро погибли на месте, шестая жертва скончалась в больнице.
Фото krapka. club, oren.ru
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