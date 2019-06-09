Происшествия

Потоп на улицах и необычный град: на Одессу обрушилась непогода (фото)

Штормовое предупреждение, которое анонсировали синоптики и во что не очень-то верили одесситы — вечером 8 июня все же дало себя знать. В считанные минуты небо заволокло тучами и раздался гром: на Одессу обрушился сильный ливень со шквальным ветром.

Первыми «жертвами» непогоды стали (уже традиционно!) улица Балковская (Суворовский район) и Таможенная площадь (Приморский район). Здесь из люков били фонтаны грязной воды, а добираться к домам можно было разве что вплавь. В том числе и на автотранспорте, который превратился в своеобразные амфибии.

Не лучше обстояло дело на улицах Дальницкой и Святослава Рихтера (Малиновский район), где ветер повалил огромные ветки деревьев.

Не обошла непогода стороной и область. Так, в Арцизском районе выпал град. Не обычный, а с «шипами» — так обозначили его местные жители. Льдинки не круглые, а похожие на огромные кристаллы, достигающие четырех сантиметров в диаметре. К счастью, обошлось без пострадавших.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода еще вполне может преподнести очередные сюрпризы.

Как сообщали «ФАКТЫ», сильный ливень затопил железнодорожный вокзал в Черновцах, а в Ровенской области молния убила пенсионера и его коня.

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