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Потоп на улицах и необычный град: на Одессу обрушилась непогода (фото)
Штормовое предупреждение, которое анонсировали синоптики и во что не очень-то верили одесситы — вечером 8 июня все же дало себя знать. В считанные минуты небо заволокло тучами и раздался гром: на Одессу обрушился сильный ливень со шквальным ветром.
Первыми «жертвами» непогоды стали (уже традиционно!) улица Балковская (Суворовский район) и Таможенная площадь (Приморский район). Здесь из люков били фонтаны грязной воды, а добираться к домам можно было разве что вплавь. В том числе и на автотранспорте, который превратился в своеобразные амфибии.
Не лучше обстояло дело на улицах Дальницкой и Святослава Рихтера (Малиновский район), где ветер повалил огромные ветки деревьев.
Не обошла непогода стороной и область. Так, в Арцизском районе выпал град. Не обычный, а с «шипами» — так обозначили его местные жители. Льдинки не круглые, а похожие на огромные кристаллы, достигающие четырех сантиметров в диаметре. К счастью, обошлось без пострадавших.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода еще вполне может преподнести очередные сюрпризы.
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