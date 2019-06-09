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В Сочи столкнулись два автобуса с туристами: много пострадавших (видео)
В российском Сочи столкнулись два туристических автобуса. Они везли отдыхающих на курорт «Роза-Хутор». В большом автобусе была разбита передняя часть, пострадало лобовое стекло. А вот микроавтобусу повезло гораздо меньше: от удара он опрокинулся, пассажиры получили травмы.
Авария случилась около восьми часов утра. Сначала в МВД заявили, что медицинская помощь понадобилась 11 людям, в том числе одному ребенку. Позднее стало известно, что госпитализация потребовалась 15 людям, причем состояние двух пострадавших тяжелое. На месте работают бригады скорой помощи.
В мэрии Сочи уточнили, что один из автобусов вез на экскурсию детей. Авария, по предварительным данным, случилась из-за того, что автобус в нарушение правил не уступил дорогу второму транспортному средству.
Напомним, ранее в Орловской области России столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором ехали украинцы из Киева. В тот раз пострадал 21 человек, у многих — тяжелые травмы.
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