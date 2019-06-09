Сборная Англии в серии пенальти завоевала «бронзу» Лиги наций: видеообзор матча

Спорт

В воскресенье, 9 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в португальском Гимарайнше определился обладатель «бронзы» нового турнира УЕФА Лиги наций.

Матч за 3-е место

Швейцария — Англия — 0:0 (по пенальти — 5:6).

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Эльведи, Аканджи, Фройлер, Сеферович (Окафор, 113), Джака, Родригес (Дрмич, 87), Фернандес (Закария, 61), Шер, Шакири (Цубер, 65).

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Роуз (Уокер, 70), Дайер, Магуайр, Лингард (Санчо, 106), Стерлинг, Гомес, Делф (Баркли, 106), Алли, Кейн (Уилсон, 75).

Швейцарская команда, уступившая в полуфинале Лиги наций Португалии, не могла похвастаться особыми достижениями в дуэлях со сборной Англии, которую в финал турнира не пустили голландцы. Лишь три победы в последних 25 матчах (в сентябре 2018-го подопечные Владимира Петковича уступили парням Гарета Саутгейта в товарищеском поединке — 0:1). Последний раз Швейцария обыгрывала Англию 38 лет назад — в отборочном турнире ЧМ-1982.

На сей раз активнее в первом тайме выглядели англичане, но Кейн, Стерлинг и Алли (как и швейцарец Сеферович) свои шансы не использовали.

Мало что изменилось на поле и после перерыва. С той лишь разницей, что незадолго до окончания основного времени родоначальники футбола усилиями вышедшего на замену Уилсона все же поразили ворота Зоммера. Но румынский рефери Хацеган после обращения к VAR гол не засчитал, усмотрев фол в атаке.

В итоге сборной Англии пришлось второй раз в финальном турнире играть овертайм, в котором болельщики результативных ударов тоже не увидели (хотя «выстрел» Стерлинга со штрафного пришелся в перекладину!). Обладатель «бронзы» определился в серии послематчевых пенальти, в которой удача улыбнулась англичанам — 6:5 (кстати, Пикфорд — первый вратарь сборной Англии, забивший и отразивший 11-метровый удар в «лотерее»).

Успех в поединке за третье место принес англичанам 8 миллионов евро призовых УЕФА, швейцарцы довольствовались 7 миллионами.

Напомним, что главный трофей Лиги наций 9 июня (в 21:45) на арене «Драгау» в Порту разыграют Португалия и Нидерланды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка отбора к Евро-2020 Украина — Люксембург.

Фото Getty Images

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