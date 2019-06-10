Ищите мальчика: стали известны подробности жестокой расправы киевских школьниц над сверстницей

Происшествия

В Киеве на Оболони девочки-подростки жестоко избили сверстницу. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как одна из учениц киевской школы № 211 бьет свою одноклассницу ногой в живот, а потом добивает ее кулаками. Нападавшую сопровождали несколько ее сверстниц. Это короткое видео вызвало большой резонанс в соцсетях. Интересно, что выставила видео как раз та школьница, которая жестоко избивала свою жертву. Как выяснилось, мать избитой девочки написала заявление в полицию. А матерью ее обидчицы оказалась украинская актриса Виктория Билан-Рощук.

Как выяснили «ФАКТЫ», раньше девочки (нападавшая и ее жертва) дружили. Потом поссорились из-за парня. Это и стало причиной жестоких разборок.

- Известно, что у девочек был конфликт из-за мальчика, — сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Поплавская. — Раньше они были подругами. Потом начался конфликт, и в этот раз они встретились, чтобы выяснить отношения из-за парня. Сейчас их родители в шоке из-за того, что произошло. Обе из нормальных семей, и раньше не были замечены в подобных историях. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нанесение легких телесных повреждений». Жизни пострадавшей девочки ничто не угрожает, у нее нет серьезных травм. Сейчас мы разбираемся, после чего будет принято решение в рамках действующего законодательства.

Скрин с видео, которое подростки уже удалили из соцсетей

Родные пострадавшей школьницы пока не выходят на связь. Зато «ФАКТАМ» удалось связаться с мамой ее обидчицы. Украинская актриса Виктория Билан-Рощук говорит, что ее дочь спровоцировали, поэтому в произошедшем виноваты обе девочки.

- Я ни в коем случае не оправдываю свою дочь, она не должна была так поступать, — сказала «ФАКТАМ» Виктория Билан-Рощук. — Но нужно учитывать и то, что было до этой ситуации. Дочка говорит, что это была самая настоящая провокация. На самом деле раньше моя дочь нормально общалась с этой девочкой. Дочка даже защищала ее от нападок одноклассников. А нападки были, потому что в прошлом году эта девочка стала странно себя вести. В свои 13 лет стала выставлять в соцсети порнографические фото, оставляла к ним соответствующие подписи… Мы, кстати, не раз говорили об этом ее маме, но реакции не последовало. Так вот, из-за такого ее поведения одноклассники стали над ней насмехаться, тыкать пальцами. И моя дочь ее защищала. Она у меня такая: если в классе кого-то обижают, всегда станет на сторону жертвы. Но потом эта девочка стала себя неадекватно вести и с моей дочкой. Что именно стало причиной этого конфликта, еще будет разбираться следствие. Я сама хочу понять, что там произошло. Но дочь говорит, что эта девочка оскорбила ее, буквально облила помоями. «Мама, она меня довела, — сказала дочка. — Я не дам себя обижать».

Читайте также: Киевский школьник, которому одноклассники сломали позвоночник, рассказал подробности

По словам Виктории, ее дочь с друзьями никому не назначали «стрелку» и сначала не собирались бить сверстницу.

- Дочка просто гуляла с друзьями, — говорит Виктория. — Школа ведь уже закончилась, у детей каникулы. Эта девочка сама пришла на разборки. Но так получилось, что моя дочь отреагировала первая и побила ее.

— Тем не менее именно ваша дочь потом выставила в соцсети видео, как она избивает эту девочку. Зачем она это сделала?

- Я спрашивала ее об этом… Я не знаю, чем это объяснить. Сумасшедшее сейчас время. Но моего ребенка точно нельзя назвать неадекватным. В школе ее любят, к ней хорошо относятся одноклассники. Она хорошая девочка, чуткая. Не может просто так пройти мимо бабушки в переходе — обязательно поможет деньгами. Она нормальный открытый ребенок. Недавно дочка, кстати, захотела записаться на борьбу. Сказала, что должна уметь за себя постоять. Возможно, она уже чувствовала какую-то угрозу… После этой истории меня в соцсетях оскорбляют последними словами, пишут, что я воспитала урода… А в это время именно пострадавшая девочка обзванивает одноклассников и просит их прислать ей какой-нибудь компромат на мою дочь.

Читайте также: Поломали руку и отбили почку: выяснились новые детали зверской расправы житомирских подростков над школьницей

Когда мне показали это ужасное видео, я сразу позвонила маме пострадавшей девочки и спросила, чем могу помочь. Я же понимаю, что, если моя дочь виновата, я должна нести за это ответственность. Муж поехал на встречу с мамой этой девочки. Спрашивал, какая нужна помощь, возможно, какие-то лекарства. Но ему было сказано что-то вроде «преступник должен сидеть в тюрьме». После чего мама этой девочки еще написала в родительской группе, что мы якобы предлагали ей деньги, чтобы замять это дело. Но это неправда, мы только хотели помочь с лечением! А в ситуации с детьми нужно разбираться и слушать обе стороны. Я считаю, что виноваты обе стороны: и тот, кто спровоцировал, и тот, кто неправильно себя повел в ответ.

Несмотря на то, что инцидент произошел на каникулах, в киевской специализированной школе № 211 обещают разобраться.

- Эти девочки только закончили восьмой класс, — сообщила «ФАКТАМ» директор школы Наталья Чернюк. — Они из нормальных семей, раньше с ними не было подобных историй. О произошедшем я узнала только 9 июня. Мы уже разбираемся.

Тем временем видео с избиением одноклассницы школьники из соцсетей удалили.

Как известно, это далеко не первый случай жестоких подростковых разборок. Несколько месяцев назад «ФАКТЫ» сообщали, как в Киеве подростки издевались над девочкой на стадионе киевской школы № 294. Агрессивные подростки поставили свою жертву на колени и процесс избиения снимали на видео. Позже выяснилось, что причиной разборок стала ссора в Instagram. А весной 2017 года вся страна обсуждала жестокое избиение 14-летней Полины Малоштан из Чернигова, которую жестоко избила компания сверстниц. Суд по этому делу идет и сейчас, обидчицы Полины пока остаются безнаказанными.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter