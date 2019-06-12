Политика

У Зеленского заявили, что тот не обещал снижать тарифы (видео)

«Шокирующие тарифы для населения», о которых Владимир Зеленский неоднократно упоминал в публичных выступлениях, меняться не будут. Более того, в команде Зеленского утверждают, что не давали обещаний снизить цены на газ для частных лиц. С таким заявлением выступил представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

«Зеленский напрямую нигде не обещал снижение тарифов. Хотя и он понимает, и мы все понимаем, что это проблема. Он говорил, что когда мы станем экспортером (газа), то цена на газ упадет… Прямого обещания о снижении тарифов не давали», — заявил Герус в интервью в программе «Он воно як» с Денисом Бигусом.

Как отметили авторы программы, цены на газ в Украине могут снизиться с 1 июля под влиянием тенденций на мировых рынках. Но на эти процессы украинские политики не имеют влияния.

Напомним, еще в мае 2019 года «Нафтогаз» объявил, что в связи со снижением цены на газ на международном рынке, с 1 июля компания будет отпускать газ для нужд населения на 8% дешевле.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter