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Атака клонов: в столичном округе баллотируются два родных брата – однофамильцы депутата Третьякова
В столичном мажоритарном округе № 219 (Святошинский район) документы на регистрацию кандидатами в депутаты подали два родных брата, которые являются однофамильцами действующего народного депутата от этого округа — главы Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова.
Как указано в поданных документах самовыдвиженцев, Третьяков Павел Вячеславович (1971 г. р.) и Третьяков Александр Вячеславович (1989 г. р.) оба родились в городе Иркутск, Россия, в семье военнослужащего. В данный момент оба проживают на Троещине — в одном и том же доме в соседних квартирах.
«Два брата, которые живут в соседних квартирах на Троещине, решили помериться политическими амбициями в Святошинском районе. И по странному стечению обстоятельств действующий депутат от этого округа, причем обладающий довольно большим рейтингом поддержки у местных избирателей — их однофамилец. Вот она — настоящая демократия!» — комментирует эту информацию политтехнолог Алексей Голобуцкий.
На самом деле, по словам Голобуцкого, подобная технология двойников — довольно распространенное явление в сфере «черных» избирательных технологий.
«Клонирование кандидатов используется на выборах, чтобы „отгрызть“ несколько процентов у конкурента за счет невнимательности избирателей или даже просто плохого зрения, например, у пожилых людей. Как правило, такие клоны не ведут избирательную кампанию, а просто присутствуют в бюллетене с единственной целью — отбор голосов у рейтингового кандидата. Безусловно, на такие прецеденты нужна реакция как ЦИК, так и правоохранителей», — отмечает политтехнолог.
Отметим, что, кандидат-клон может быть привлечен к уголовной ответственности.
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