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"Хочу, чтобы наконец договорились, как в 1945-м"
Украинцы устали от войны и все чаще говорят о том, что «нужно договариваться». Приводят самые разные аргументы. Одно из высказываний о том, как закончить войну на Донбассе, повергло в шок ветерана АТО. Диалог с продавщицей в магазине опубликовал на своей страничке в Facebook бывший боец 93-й ОМБр Денис Мерзликин («Эскадрон»).
«Міряю сорочку в магазині.
— А це у вас звідтіля?(Продавчиня має на увазі АТО та показує на шрам).
- Так, звідтіля.
- Боже, коли це скінчиться, вже ж і Порошенка немає.
- А ви вважаєте що в цьому винен він?
- Я хочу щоб нарешті домовились, в 1945-м же якось домовились…
Я реально а**@л від почутого!)))", — написал на своей странице в Facebook Денис Мерзликин.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко рассказал, что 70 процентов населения Украины реально хотят договариваться с Россией. Таким образом россияне постепенно «вползут» в Украину и в конце концов добьются своего. О том, что, по его мнению, означает «договориться посередине», читайте в материале: Аркадий Бабченко: «Кремль будет отходить от стратегии войны в Украине, просто скупая здесь все»
Не верит в возможность договориться и командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Сергей Собко. Об этом в материале «ФАКТОВ» Россия будет мстить, месть будет долгой и кровавой, — Герой Украины Сергей Собко
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