У Зеленского хотят менять Конституцию

Политика

В команде президента Украины Владимира Зеленского предлагают начать подготовку к изменению Конституции. Как вариант, утверждать поправки могут на всеукраинском референдуме, заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Степанчук. Напомним, в настоящее время президент Зеленский настаивает на конституционности своего указа о досрочном роспуске Рады VIII созыва.

По его словам, на первом этапе планируется восстановить конституционную комиссию, чтобы «президент и власть задавали направление реформы».

«Раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан. Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав», — пояснил Стефанчук в комментарии РБК-Украина.

Новая идеология, уверяет он, будет состоять в том, чтобы оставить за государством исключительно сервисные функции, что будет шагом к большой цели — украинской либеральной экономике.

Напомним, ранее социолог Ирина Бекешкина объяснила плюсы и минусы либеральной системы управления для Украины. По ее словам, до сих пор в Украине предпочитали в основном авторитарную модель.

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