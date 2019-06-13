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В США переименовали Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить официальное наименование столицы Украины в базе зарубежных географических названий. Раньше Киев писали по-английски следуя традиции русского произношения — Kiev. Теперь правописание изменено на Kyiv. Об этом 12 июня сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
Соответствующие изменения в официальные базы данных Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня. Решение было принято единогласно после обращения посла Украины в США Валерия Чалого. Его поддержали члены Украинского кокуса (группы содействия) в Конгрессе США, а также Украинского конгрессного комитета Америки.
Ряд англоязычных СМИ уже использует новое написание Киева. В частности, использует написание Kyiv британская газета The Guardian.
«Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок к исправлению официального названия столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире», — подчеркивается в сообщении посольства Украины.
Написание Kyiv используют уже около 40 аэропортов в мире, МАГАТЭ и ряд других международных организаций. Кроме того, в электронной переписке оно употребляется различными органами Евросоюза.
«Международные организации, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США», — подчеркивают в посольстве Украины в США. Это означает, что теперь Kyiv будет использоваться во всех аэропортах в мире.
В феврале 2019 года название столицы Украины было уточнено и в авторитетном орфографическом словаре немецкого языка Duden. В нем теперь, наряду с традиционным написанием Kiew, приводятся еще два варианта: Kyjiw и Kyïv.
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