"Цветущая Эллада": на Певческом поле в Киеве откроется уникальная цветочная выставка (фото)

Общество

На Певческом поле Печерского ландшафтного парка в Киеве 14 июня открывается летняя цветочная выставка «Цветущая Эллада». Она будет работать до 28 июля, ежедневно с 10:00 до 20:00.

В отличие от весеннего тюльпанового моря, летние композиции полностью составлены из однолетников. Ландшафтных дизайнеров вдохновила на творчество греческая тема с ее пейзажами, цветовой гаммой и мифологией.

— Девиз летней выставки выбирали еще зимой, а в холодное время года приходят мысли о желанном лете, об отпуске, отдыхе у моря, увлекательных путешествиях, — рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела ландшафтного дизайна «Киевзеленстроя» Мария Вольская. — Вот и захотелось окунуться в атмосферу солнечной Греции, в то же время немного приобщить посетителей к ее культуре, ведь древнегреческая мифология, тесно переплетенная с религией греков, оказала огромное влияние на развитие мировой культуры и искусства, стала началом множества религиозных представлений о человеке, героях и богах.

Греческий стиль угадывается в самобытных южных орнаментах, паутине трещин старинных амфор, в представленных макетах колонн, храмов, фигур богов или животных. Эти двух-трехметровые вертикальные конструкции удачно дополняют цветочные панно. Для инсталляций дизайнеры применяли покрашенную фанеру, пенопласт, дерево, металл. На создание композиций ушло порядка 300 тысяч цветов традиционного ассортимента, выращенных в местных теплицах: плотно (около 80 кустиков на квадратный метр) высадили циннерарию, тагетес (чернобривцы), сульфинию, петунию, бегонию и другую рассаду.

При составлении живых картин старались придерживаться пастельной палитры оттенков — от молочного до золотистого. Присутствуют также желтый, оранжевый цвета, красного совсем немного, есть голубой и синий, которые отражают морские греческие мотивы. Особенность нынешнего подхода к составлению композиций — минимум инертного материала (цветная мраморная крошка) и категорически никаких «человеческих» манекенов на Певческом поле.

Когда готовились к экспозиции, решили сделать привлекательной и главную аллею: для этого разбили газоны и оформили их в тематическом ключе. Люди смогут увидеть живописную аллею, но не сразу. Ведь почему выставка запланирована с 14 июня по 28 июля? Высаженная в открытый грунт рассада на солнце и при регулярном поливе (разумеется, при систематической прополке) постепенно будет набирать силу, подрастать, станет гуще, сочнее.

До открытия выставки цветов осталось совсем мало времени и надо успеть еще многое сделать

И каждую неделю вид этих картин, как и цветочное оформление центральной аллеи, будет ощутимо меняться. Посетители смогут делать селфи на новой смотровой площадке, а также фотографироваться на фоне той или иной композиции, стоя на специально оборудованных дорожках.

На Певческое поле «спустятся» боги с Олимпа. В греческой мифологии 12 основных божественных персонажей. На выставке точно можно будет увидеть главного — Зевса, а также богиню плодородия Деметру, повелителя морской стихии Посейдона и богиню мудрости и гармонии Афину. Каждую неделю будет появляться очередная «божественная» фигура довольно внушительных размеров.

Рабочие моменты создания композиций в греческом стиле

Во время экспозиции будет работать ярмарка цветов и хенд-мейд, кинотеатр под открытым небом, детские аттракционы, предусмотрены развлечения, пикники, розыгрыш путевок в Грецию и другие сюрпризы.

А в Днепровском районе озеленители украсили парк «Победа», высадив на клумбах гнафалумы, сальвии и петунии — 750 кустиков. Продолжают реконструировать в Святошинском районе парк «Совки», где создают сухой фонтан. А Соломенском районе в парке «Отрадный» расчищают, укрепляют берега озера, чтобы уберечь его от высыхания. Его должны углубить на площади около 10 тысяч квадратных метров и благоустроить. В зеленых зонах по графику косят траву, поливают кусты и рассаду.

В сети появились фотографии современного развлекательного комплекса в Гидропарке.

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А пока в Гидропарке открыл новый сезон кино-сад «Жизнелюб» — для тех, кому за 50.

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